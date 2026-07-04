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فنون ومشاهير

لحظة مؤثرة... تامر حسني يعيد نشر لقطة تجمعه بهاني شاكر

Lebanon 24
04-07-2026 | 23:00
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لحظة مؤثرة... تامر حسني يعيد نشر لقطة تجمعه بهاني شاكر
لحظة مؤثرة... تامر حسني يعيد نشر لقطة تجمعه بهاني شاكر photos 0
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استعاد الفنان تامر حسني ذكرى الفنان الراحل هاني شاكر، بعد مرور شهرين على وفاته، من خلال مقطع فيديو جمعهما في إحدى الحفلات، ظهر خلاله تامر وهو يؤدي أغنية "نسيانك صعب أكيد" وسط إشادة لافتة من "أمير الغناء العربي".

ونشر تامر حسني الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلاً إنه من أكثر الأغاني التي أحبها وتعلّم منها، كما أعرب عن اعتزازه بالإشادات التي تلقاها من هاني شاكر، واصفًا إياه بأنه أحد أهم الفنانين الذين تركوا بصمة في الساحة الفنية.

ويظهر الفيديو هاني شاكر وهو يشيد بصوت تامر حسني وإحساسه، مؤكدًا أنه من الأصوات التي يعشقها، ليرد تامر مازحًا بأن هذه الشهادة كفيلة بأن تجعله "يجلس في البيت".

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد الجمهور استذكار هاني شاكر بالدعاء له، فيما أشاد آخرون بأداء تامر حسني، معتبرين أن الفيديو وثّق لحظة فنية وإنسانية مؤثرة جمعت النجمين.

 
 
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