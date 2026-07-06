كان عائداً إلى منزله... وفاة إعلاميّ عربيّ شاب في حادث سير مروّع (صورة)

توفي الإعلامي السعودي الشاب ، أحد أبرز مقدمي البرامج في قناة "الواقع" الفضائية، إثر حادث سير مروّع.

وبحسب مصادر سعوديّة، وقع الحادث على طريق ديراب جنوب ، عقب مغادرة العتيبي مقرّ عمله في القناة متوجهاً إلى منزله، حيث تعرضت مركبته لحادث تصادم عنيف أودى بحياته على الفور. (ارم نيوز)