كان عائداً إلى منزله... وفاة إعلاميّ عربيّ شاب في حادث سير مروّع (صورة)

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لا حول ولا قوة الا بالله
انتقل إلى رحمة الله تعالى الاعلامي في قناة الواقع الإعلامي سعود العتيبي رحمه الله اثر حادث مروري بعد خروجه من القناة
وإنا لله وإنا إليه راجعون#قناة_الواقع #سعود_العتيبي #الواقع pic.twitter.com/TJGl3p6deX
— الاعلامي عبدالله بن محمس ال عاصم (@va50101) July 6, 2026
لا حول ولا قوة الا بالله
انتقل إلى رحمة الله تعالى الاعلامي في قناة الواقع الإعلامي سعود العتيبي رحمه الله اثر حادث مروري بعد خروجه من القناة
وإنا لله وإنا إليه راجعون#قناة_الواقع #سعود_العتيبي #الواقع pic.twitter.com/TJGl3p6deX