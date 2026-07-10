إطلالة نادرة لنجل جورج الراسي.. الشبه مع والده يلفت الأنظار (صور)

عاد اسم عائلة الفنان اللبناني الراحل إلى الواجهة بعد ظهور نادر لنجله جو عبر .

وظهر جو مرتديًا قميص المنتخب الإسباني وهو يقبّل مجسّم ، في لقطة لاقت إعجاب المتابعين، الذين عبّروا عن محبتهم له، وأشار عدد كبير منهم إلى الشبه الكبير بينه وبين والده الراحل.

ويُعد هذا الظهور من المناسبات القليلة لجو، إذ تحرص عائلته على إبقائه بعيدًا عن الأضواء، ما زاد من اهتمام الجمهور بالصور التي أعادت ذكريات الفنان ، وسط رسائل دعم ومحبة لنجله.



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