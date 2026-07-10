هيفاء وهبي وSaint Levant يفاجئان الجمهور بدويتوين جديدين

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فاجأ كلٌّ من النجمة والفنان Saint Levant جمهورهما بإطلاق دويتوين جديدين دفعة واحدة، هما "بحبك" و"ميتسوبيشي"، في أول تعاون فني يجمع بينهما، في خطوة لافتة تمزج بين اللونين الرومانسي والعصري، وتؤكد حرصهما على تقديم تجربة موسيقية مختلفة.ويحمل العملان أول تعاون فني بين وهبي وSaint Levant، إذ يجتمع في دويتوين يقدمان من خلالهما لونين موسيقيين مختلفين؛ فتميل أغنية "بحبك" إلى الأجواء الرومانسية، فيما تأتي "ميتسوبيشي" بإيقاعات عصرية وحيوية.وصُوِّر الكليبان بالكامل في ، وسط إنتاج بصري ضخم، وظهرت هيفاء وهبي بإطلالات لافتة، كان أبرزها في كليب "بحبك"، الذي أضفى طابعاً رومانسياً على العمل، فيما تألقت في "ميتسوبيشي" بإطلالات عصرية انسجمت مع السريع للأغنية.وسبق إطلاق العملين حملة ترويجية واسعة عبر ، بعدما انتشرت مقاطع فيديو لهيفاء وهبي برفقة Saint Levant في شوارع ، ما أثار فضول الجمهور ودفعه إلى التكهن بوجود تعاون فني بينهما، قبل أن يكشف الثنائي رسمياً عن الدويتوين ويطرحاهما معاً.