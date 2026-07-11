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فنون ومشاهير

"نص عيلتي راحت".. فنانة لبنانية تنهار وتكشف كيف فقدت عددا من أقربائها بقصف اسرائيلي (فيديو)

Lebanon 24
11-07-2026 | 03:18
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نص عيلتي راحت.. فنانة لبنانية تنهار وتكشف كيف فقدت عددا من أقربائها بقصف اسرائيلي (فيديو)
نص عيلتي راحت.. فنانة لبنانية تنهار وتكشف كيف فقدت عددا من أقربائها بقصف اسرائيلي (فيديو) photos 0
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انهارت الفنانة مي حريري بالبكاء خلال استضافتها مؤخرا في لقاء تلفزيوني حيث أشارت إلى انها فقدت نصف عائلتها.

وروت مي كيف فقدت شقيقتها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلها في النبطية وذلك في أول يوم من إعلان الهدنة.
 
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وقالت مي باكية بحرقة: "ما فيي فوت عالنبطية لأنو الحبايب راحو، نص عيلتي راحت، أهلي بيعنولي كتير لو غبت عنن سنين". 
 
 
 
وكانت مي أعلنت قبل مدة استشهاد شقيقتها الحاجة "أم جميل سلوم" إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلها في حي السراي القديم بمدينة النبطية جنوب لبنان.

وأثارت الحادثة موجة حزن واسعة، خاصة بعدما كشفت مي تفاصيل مأساوية في مقاطع فيديو ناشدت فيها فرق الإنقاذ والمسؤولين لانتشال جثمان شقيقتها من تحت الأنقاض، حيث كانت نائمة في سريرها وقت الاستهداف. 

يُذكر أن شقيقتها الراحلة هي والدة لشهيدين كانا قد استشهدا في وقت سابق. 
 
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