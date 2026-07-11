"نص عيلتي راحت".. فنانة لبنانية تنهار وتكشف كيف فقدت عددا من أقربائها بقصف اسرائيلي (فيديو)

انهارت الفنانة بالبكاء خلال استضافتها مؤخرا في لقاء تلفزيوني حيث أشارت إلى انها فقدت نصف عائلتها.



وروت مي كيف فقدت شقيقتها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلها في وذلك في أول يوم من إعلان الهدنة.

#مي_حريري تروي للمرة الأولى كيف فقدت شقيقتها في يوم الهدنة، وتكشف ما عاشته عائلتها في لحظات لا تُنسى

تابعوا الحلقة كاملة في #بدون_مونتاج مع رجا عبر pic.twitter.com/i0sI5iydpO — Hawacom TV (@Hawacom_TV) July 10, 2026 Advertisement

وقالت مي باكية بحرقة: " فوت عالنبطية لأنو الحبايب راحو، نص عيلتي راحت، أهلي بيعنولي كتير لو غبت عنن سنين".

فاجعة هزّت حياتها... #مي_حريري تتحدث باكية عن خسارة أفراد من عائلتها بغارات إسرائيلية.

تابعوا الحلقة كاملة في #بدون_مونتاج مع رجا ناصر الدين عبر يوتيوب Hawacom TV pic.twitter.com/zW9Pebxm5L — Hawacom TV (@Hawacom_TV) July 10, 2026

وكانت مي أعلنت قبل مدة استشهاد شقيقتها الحاجة "أم جميل سلوم" إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلها في القديم بمدينة النبطية .



وأثارت الحادثة موجة حزن واسعة، خاصة بعدما كشفت مي تفاصيل مأساوية في مقاطع فيديو ناشدت فيها فرق الإنقاذ والمسؤولين لانتشال جثمان شقيقتها من تحت الأنقاض، حيث كانت نائمة في سريرها وقت الاستهداف.



يُذكر أن شقيقتها الراحلة هي والدة لشهيدين كانا قد استشهدا في وقت سابق.