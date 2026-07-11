"نص عيلتي راحت".. فنانة لبنانية تنهار وتكشف كيف فقدت عددا من أقربائها بقصف اسرائيلي (فيديو)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
#مي_حريري تروي للمرة الأولى كيف فقدت شقيقتها في يوم الهدنة، وتكشف ما عاشته عائلتها في لحظات لا تُنسى
تابعوا الحلقة كاملة في #بدون_مونتاج مع رجا ناصر الدين عبر يوتيوب hawacom tv pic.twitter.com/i0sI5iydpO
— Hawacom TV (@Hawacom_TV) July 10, 2026
#مي_حريري تروي للمرة الأولى كيف فقدت شقيقتها في يوم الهدنة، وتكشف ما عاشته عائلتها في لحظات لا تُنسى
تابعوا الحلقة كاملة في #بدون_مونتاج مع رجا ناصر الدين عبر يوتيوب hawacom tv pic.twitter.com/i0sI5iydpO
فاجعة هزّت حياتها... #مي_حريري تتحدث باكية عن خسارة أفراد من عائلتها بغارات إسرائيلية.
تابعوا الحلقة كاملة في #بدون_مونتاج مع رجا ناصر الدين عبر يوتيوب Hawacom TV pic.twitter.com/zW9Pebxm5L
— Hawacom TV (@Hawacom_TV) July 10, 2026
فاجعة هزّت حياتها... #مي_حريري تتحدث باكية عن خسارة أفراد من عائلتها بغارات إسرائيلية.
تابعوا الحلقة كاملة في #بدون_مونتاج مع رجا ناصر الدين عبر يوتيوب Hawacom TV pic.twitter.com/zW9Pebxm5L