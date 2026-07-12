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فنون ومشاهير

لم تنجح محاولات الإنعاش.. رحيل فنانة شهيرة عن 88 عاما ملقّبة بـ"العندليب"

Lebanon 24
12-07-2026 | 03:15
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لم تنجح محاولات الإنعاش.. رحيل فنانة شهيرة عن 88 عاما ملقّبة بـالعندليب
لم تنجح محاولات الإنعاش.. رحيل فنانة شهيرة عن 88 عاما ملقّبة بـالعندليب photos 0
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توفيت المغنية الهندية الشهيرة إس. جاناكي، المعروفة بلقب "عندليب جنوب الهند"، عن عمر 88 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 6 عقود وتركت أثراً واسعاً في موسيقى السينما الهندية.
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وبحسب Gulf News، رحلت جاناكي في مدينة ميسورو، السبت، بعدما أُدخلت إلى مستشفى Apollo BGS Hospitals في 11 تموز وهي في حالة حرجة، قبل نقلها إلى العناية المركزة.
S Janaki


وقال المستشفى في بيان إن المغنية الراحلة تعرضت لتوقف في القلب أثناء العلاج، ولم تنجح محاولات الإنعاش القلبي والرئوي والجهود الطبية في إنقاذها، ليُعلن وفاتها عند الساعة 7:30 مساءً.

وخلال مسيرتها الطويلة، سجلت جاناكي أكثر من 40 ألف أغنية بنحو 20 لغة هندية، بينها التاميلية والتيلوغوية والمالايالامية والكانادية والهندية والأودية والبنجابية والبنغالية.

وفازت بـ4 جوائز وطنية هندية لأفضل مغنية playback، إلى جانب وسام Padma Vibhushan وعدد كبير من التكريمات الرسمية، لتصبح واحدة من أكثر الأصوات تسجيلاً في تاريخ موسيقى الأفلام الهندية.

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جاناكي، واصفاً رحيلها بأنه "خسارة لا تعوّض لعالم الموسيقى والثقافة"، وقال إن أغنياتها منحت كل شعور صوتاً "بنعمة وتنوع لا مثيل لهما".

كما وصفتها الرئيسة الهندية دروبادي مورمو بأنها "أيقونة موسيقية"، مشيرة إلى أن مسيرتها اللامعة امتدت لأكثر من 6 عقود وشملت عدداً كبيراً من اللغات.

ومن عالم السينما، كتب الممثل شيرانجيفي أن صوتها "منح الحياة للمشاعر التي جسدناها على الشاشة"، فيما قالت الممثلة تريشا، التي يحمل أحد أفلامها اسم المغنية، إن حمل اسمها كان "أحد أعظم الشرف" في حياتها، مضيفة: "صوتك سيبقى إلى الأبد".

كما استعاد عدد من الفنانين ذكرياتهم معها، بينهم المغنية تشينمايي التي تحدثت عن تجربة غنائية جمعتها بجاناكي على مسرح في أستراليا قبل نحو عقدين، مشيرة إلى قوة صوتها وطبقاته اللافتة.

ومن المقرر أن يتمكن الجمهور من إلقاء النظرة الأخيرة عليها في Maharaja's College Grounds في ميسورو، بين الساعة 8 صباحاً و4 بعد الظهر في 12 تموز، على أن تُقام مراسمها الأخيرة لاحقاً في مزرعة عائلتها في Kaniyanahundi.

برحيل إس. جاناكي، تفقد السينما الهندية صوتاً طبع أجيالاً كاملة، لا في لغة واحدة أو منطقة واحدة، بل في ذاكرة موسيقية واسعة امتدت عبر جنوب الهند وخارجه.
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فنون ومشاهير

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