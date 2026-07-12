نجوم رحلوا في 2026.. عام حزين على الترفيه

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وبحسب Entertainment Weekly، شملت قائمة الراحلين هذا العام أسماء معروفة مثل كاثرين أوهارا، نجمة Schitt’s Creek وHome Alone، وجيمس فان دير بيك، الذي ارتبط اسمه بمسلسل Dawson’s Creek، إلى جانب الممثل إريك داين، المعروف بأدواره في Grey’s Anatomy وEuphoria.كما تضم القائمة المغنية تايلر، صاحبة الأغنية الشهيرة Total Eclipse of the Heart، التي توفيت في البرتغال عن 75 عاماً، بعد شهرين من خضوعها لجراحة في الأمعاء ودخولها في غيبوبة مستحثة خلال فترة التعافي.ومن عالم الموسيقى أيضاً، رحل فيكتور ويليس، المغني المؤسس لفرقة Village People، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ75، بعد مرض قصير لكنه حاد. واشتهر ويليس بالمشاركة في كتابة أغانٍ معروفة مثل Y.M.C.A. وMacho Man.كما ودّع الوسط الموسيقي ديفيد كلايتون-توماس، الواجهة الأساسية لفرقة Blood, Sweat & Tears، عن 84 عاماً. وكان أحد الأصوات التي تركت أثراً واضحاً في موسيقى الجاز روك، خصوصاً بعد نجاح ألبوم الفرقة الحائز جائزة غرامي.وفي السينما، رحل كييل نيلسون، المعروف بدور الشرير Lord Humungus في فيلم The Road Warrior من سلسلة Mad Max، بعد معركة مع مرض الكلى. كما توفي الممثل مايكل بيرن، الذي اشتهر بأدوار الشخصيات الشريرة والعسكرية في أفلام هوليوودية، بينها Indiana Jones and the Last Crusade وHarry Potter and the Deathly Hallows – Part 1.وشهدت القائمة أيضاً وفاة الممثلة آن بليث عن 98 عاماً، وهي التي رُشحت للأوسكار عن دورها في فيلم Mildred Pierce عام 1945، وبدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة قبل أن تنتقل من الإذاعة إلى برودواي ثم السينما.ومن الأسماء الحديثة التي أضيفت إلى القائمة، لاعب الجنوب أفريقي جايدن آدامز، الذي شارك مع منتخب بلاده في 2026، وتوفي عن 25 عاماً، ما دفع مسؤولين رياضيين في إلى وصفه بأنه واحد من أبرز المواهب الشابة التي فقدتها البلاد.كما رحل الممثل بيتر فان نوردن عن 75 عاماً، وهو وجه مألوف في التلفزيون والسينما الأميركية، وشارك في أعمال مثل Police Academy 2 وThe Naked Gun 2 1/2، إلى جانب ظهوره في مسلسلات شهيرة مثل Cheers وMurder, She Wrote.وتوفي أيضاً راندولف مانتوث، نجم مسلسل Emergency! في السبعينيات، عن 80 عاماً. وارتبط اسمه بشخصية المسعف جوني غيج، التي قدمها في كل حلقات المسلسل وعدد من الأفلام التلفزيونية اللاحقة.ولا تقتصر القائمة على الممثلين والمغنين فقط، إذ تشمل أيضاً شخصيات مؤثرة في صناعة الترفيه والثقافة الشعبية، بينها مصمم الأزياء فالنتينو غارافاني، ومبتكر Dilbert سكوت آدامز، وعضو Grateful Dead المؤسس بوب وير، وفق ما يورده التقرير.وتحمل هذه القائمة طابعاً واسعاً لأنها تجمع بين أجيال مختلفة: نجوم كلاسيكيون صنعوا أسماءهم قبل عقود، وفنانون ظلوا حاضرين في الذاكرة عبر التلفزيون والسينما والموسيقى، وشخصيات أحدث فقدها الجمهور مبكراً.وبين أسماء الشاشة الكبيرة، وأصوات الموسيقى، ووجوه التلفزيون، يبدو عام 2026 عاماً ثقيلاً على جمهور الترفيه، ليس فقط بسبب عدد الراحلين، بل لأن كثيرين منهم ارتبطوا بأعمال تحولت إلى جزء من ذاكرة جماعية لدى أجيال مختلفة.