تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

نجوم رحلوا في 2026.. عام حزين على الترفيه

Lebanon 24
12-07-2026 | 04:00
A-
A+
نجوم رحلوا في 2026.. عام حزين على الترفيه
نجوم رحلوا في 2026.. عام حزين على الترفيه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواصل عام 2026 تسجيل خسائر بارزة في عالم الترفيه، مع رحيل أسماء من السينما والتلفزيون والموسيقى والرياضة، بعضها ترك أثراً واسعاً في ذاكرة الجمهور، وبعضها ارتبط بأعمال كلاسيكية أو لحظات فنية لا تزال حاضرة حتى اليوم.

وبحسب Entertainment Weekly، شملت قائمة الراحلين هذا العام أسماء معروفة مثل كاثرين أوهارا، نجمة Schitt’s Creek وHome Alone، وجيمس فان دير بيك، الذي ارتبط اسمه بمسلسل Dawson’s Creek، إلى جانب الممثل إريك داين، المعروف بأدواره في Grey’s Anatomy وEuphoria.
Advertisement

كما تضم القائمة المغنية بوني تايلر، صاحبة الأغنية الشهيرة Total Eclipse of the Heart، التي توفيت في البرتغال عن 75 عاماً، بعد شهرين من خضوعها لجراحة في الأمعاء ودخولها في غيبوبة مستحثة خلال فترة التعافي.

ومن عالم الموسيقى أيضاً، رحل فيكتور ويليس، المغني الرئيسي المؤسس لفرقة Village People، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ75، بعد مرض قصير لكنه حاد. واشتهر ويليس بالمشاركة في كتابة أغانٍ معروفة مثل Y.M.C.A. وMacho Man.

كما ودّع الوسط الموسيقي ديفيد كلايتون-توماس، الواجهة الأساسية لفرقة Blood, Sweat & Tears، عن 84 عاماً. وكان أحد الأصوات التي تركت أثراً واضحاً في موسيقى الجاز روك، خصوصاً بعد نجاح ألبوم الفرقة الحائز جائزة غرامي.

وفي السينما، رحل كييل نيلسون، المعروف بدور الشرير Lord Humungus في فيلم The Road Warrior من سلسلة Mad Max، بعد معركة مع مرض الكلى. كما توفي الممثل البريطاني مايكل بيرن، الذي اشتهر بأدوار الشخصيات الشريرة والعسكرية في أفلام هوليوودية، بينها Indiana Jones and the Last Crusade وHarry Potter and the Deathly Hallows – Part 1.

وشهدت القائمة أيضاً وفاة الممثلة آن بليث عن 98 عاماً، وهي التي رُشحت للأوسكار عن دورها في فيلم Mildred Pierce عام 1945، وبدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة قبل أن تنتقل من الإذاعة إلى برودواي ثم السينما.

ومن الأسماء الحديثة التي أضيفت إلى القائمة، لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي جايدن آدامز، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وتوفي عن 25 عاماً، ما دفع مسؤولين رياضيين في جنوب أفريقيا إلى وصفه بأنه واحد من أبرز المواهب الشابة التي فقدتها البلاد.

كما رحل الممثل بيتر فان نوردن عن 75 عاماً، وهو وجه مألوف في التلفزيون والسينما الأميركية، وشارك في أعمال مثل Police Academy 2 وThe Naked Gun 2 1/2، إلى جانب ظهوره في مسلسلات شهيرة مثل Cheers وMurder, She Wrote.

وتوفي أيضاً راندولف مانتوث، نجم مسلسل Emergency! في السبعينيات، عن 80 عاماً. وارتبط اسمه بشخصية المسعف جوني غيج، التي قدمها في كل حلقات المسلسل وعدد من الأفلام التلفزيونية اللاحقة.

ولا تقتصر القائمة على الممثلين والمغنين فقط، إذ تشمل أيضاً شخصيات مؤثرة في صناعة الترفيه والثقافة الشعبية، بينها مصمم الأزياء فالنتينو غارافاني، ومبتكر Dilbert سكوت آدامز، وعضو Grateful Dead المؤسس بوب وير، وفق ما يورده التقرير.

وتحمل هذه القائمة طابعاً واسعاً لأنها تجمع بين أجيال مختلفة: نجوم كلاسيكيون صنعوا أسماءهم قبل عقود، وفنانون ظلوا حاضرين في الذاكرة عبر التلفزيون والسينما والموسيقى، وشخصيات أحدث فقدها الجمهور مبكراً.

وبين أسماء الشاشة الكبيرة، وأصوات الموسيقى، ووجوه التلفزيون، يبدو عام 2026 عاماً ثقيلاً على جمهور الترفيه، ليس فقط بسبب عدد الراحلين، بل لأن كثيرين منهم ارتبطوا بأعمال تحولت إلى جزء من ذاكرة جماعية لدى أجيال مختلفة.
مواضيع ذات صلة
خبر حزين...رحيل مخرج "فريندز"
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة ملحن شهير!
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية من مسيّرة استهدفت بلدة حزين قضاء بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة شاعر بارز في العالم العربي
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب أفريقيا

كأس العالم

البريطاني

كرة القدم

أفريقيا

الرئيسي

الرياض

فان دي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-07-12
Lebanon24
04:41 | 2026-07-12
Lebanon24
04:30 | 2026-07-12
Lebanon24
03:15 | 2026-07-12
Lebanon24
02:50 | 2026-07-12
Lebanon24
01:33 | 2026-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24