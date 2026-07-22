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فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب فنانًا عربيًا شهيرًا!

Lebanon 24
22-07-2026 | 09:09
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بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب فنانًا عربيًا شهيرًا!
بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب فنانًا عربيًا شهيرًا! photos 0
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توفي الأربعاء الفنان المصري ومؤدي الأصوات محمد الشرشابي عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، منهياً مسيرة فنية امتدت لعقود في التمثيل والدوبلاج، وترك خلالها بصمة لدى الجمهور العربي.

وجاءت الوفاة بعد ساعات من إعلان زوجته تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، حيث طلبت من محبيه الدعاء له، قبل أن تنعى رحيله عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا زوجي الحبيب الغالي الفنان محمد الشرشابي.. اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال وأسكنه الفردوس الأعلى".

وُلد الشرشابي في القاهرة عام 1965، واشتهر بصوته المميز وأدائه الهادئ في الأعمال الدرامية ومجال الدوبلاج، خصوصًا من خلال تعاونه مع شركة "والت ديزني"، حيث أدى صوت شخصية الكلب "داني" في النسخة العربية من فيلم الرسوم المتحركة "101 Dalmatians"، قبل مشاركته في دبلجة أعمال كرتونية عدة.

كما شارك في عدد من الأفلام، بينها "الإرهاب والكباب"، و"الجزيرة 2"، و"تيتة رهيبة"، و"يا مهلبية يا"، إضافة إلى أعمال تلفزيونية مثل "الزيني بركات"، و"الوسية"، و"فيفا أطاطا".

وبرحيله، تخسر الساحة الفنية المصرية أحد الأصوات التي ارتبطت بذاكرة أجيال من المشاهدين.

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