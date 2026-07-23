ولعت مُجددا بين أمير يزبك وحبيب بو أنطون.. شتائم وكلام عالي السقف! (فيديو)

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#امير_يزبك في مقابلة نارية مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج .. كشف كل الأسرار وحق الرد محفوظ للجميع pic.twitter.com/zUr7xJJps8
— Hawacom TV (@Hawacom_TV) July 22, 2026
#امير_يزبك في مقابلة نارية مع رجا ناصر الدين في #بدون_مونتاج .. كشف كل الأسرار وحق الرد محفوظ للجميع pic.twitter.com/zUr7xJJps8
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A post shared by Amir Yazbeck - امير يزبك (@amiryazbeckofficial)
A post shared by Amir Yazbeck - امير يزبك (@amiryazbeckofficial)
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A post shared by Habib Bou Antoun (@habibbouantoun)
A post shared by Habib Bou Antoun (@habibbouantoun)