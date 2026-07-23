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فنون ومشاهير

ولعت مُجددا بين أمير يزبك وحبيب بو أنطون.. شتائم وكلام عالي السقف! (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2026 | 04:57
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ولعت مُجددا بين أمير يزبك وحبيب بو أنطون.. شتائم وكلام عالي السقف! (فيديو)
ولعت مُجددا بين أمير يزبك وحبيب بو أنطون.. شتائم وكلام عالي السقف! (فيديو) photos 0
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سجل الفنان أمير يزبك حلقة نارية مع الإعلامي رجا ناصر الدين ستُعرض غدا الجمعة، كشف فيها كل الحقائق بشأن زواج طليقته رنيم إسحق من الشاعر حبيب بو انطون في أميركا . 
 
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بعد الحلقة قام يزبك بكتابة منشور غامض عبر حسابه على فيسبوك قال فيه: "طابخ السم آكله الله يراني دائماً بعد المسلسل على مدّة 4 أشهر بانت الحقيقة كاملة وحان وقت الاستراحة واكيد الضمير مرتاح ومن حفر حفرة لاخيه وقع فيها وانقلب السحر على الساحر ". 
 
 
بدوره قام الشاعر حبيب بو أنطون بنشر فيديو عبر حسابه على انستغرام رد من خلاله على يزبك من دون ان يسميه بكلمات قاسية وعالية النبرة. 

وقال بو انطون في الفيديو: "بشكر الصحافة والمواقع يلي نسيت انو إسرائيل محتلة 70 ضيعة وانو تنكة البنزين بـ 40 دولار وحرب عالمية على البواب وعطتني هالمساحة واكتر من حقي، حطيتوني بمستوى أحداث المنطقة."

وتابع: "نحنا ولاد بيئة محافظة وولاد ضيعة بس بدنا نتجوز بيجو أهلنا يطلبو العروس منفوت على بيوت الناس من الباب العالي ومنتجوز بضيعتنا مع أهلنا وقرايبنا وأصحابنا وبكنيستنا على الزواح المسيحي الماروني ما منتجوز عالسوشيل ميديا."

وقال: "نحنا ولاد بيوت ونحنا يلي منفوت على البيوت انت ابن شارع، نحنا ولاد الأصل انت ابن حرام، قلك جمعتين جويت السوشيل ميديا والعالم عبتبزق عليك يا ريت بتترك العالم وبتروح بتجيب صبابيط وأكل لولادك وبتحل عنا.خليك بمنفاك نحنا ما بيشرفنا نفوت على بيتك ولاقيني عالقضاء". 
 
 
 
وكانت ملكة جمال سوريا السابقة رنيم إسحق أصدرت مؤخرا بيانا أكدت فيه ان كل ما تناقلته وسائل الاعلام عن زواجها من الشاعر اللبناني حبيب بو انطون في أميركا هي عارية عن الصحة.
 
وتابعت رنيم: "بحب وضح انو انا مش مسجلة على اسم امير يزبك في الدولة اللبنانية ولا مزوجتو كنسياً والزواج منه والانفصال في المحكمة الاميريكية. وعدم استمرار الزواج وعدم الاتفاق لا يعني انا المراة خائنة!".

ورد يزبك على بيان رنيم عبر منشور ايجابي على حسابه على  انستغرام قائلا: "بعد قراءة التوضيح يلي نشر على موقع السيدة رنيم اسحق بدي قول وصلي حقي بهيدا التصريح والله يوفقها بحياتها والطلاق يلي تقدم بأميركا من رنيم هي حرة بحياتها بعد اليوم والموضوع عندي انتهى من ناحية زواجي. وسوء التفاهم يلي حصل. وبالنسبة لحبيب بو أنطون نحن أصدقاء وسوء تفاهم حصل. وبالنسبة للخلافات بيني وبين رنيم منحلها بيني وبينها شخصيا".

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