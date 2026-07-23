توقيف مُخرج شهير وشقيقه... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه داخل منزلهما

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📌Uyuşturucudan gözaltına alınan Ezel Akay'ın kenevir tarlasına çevirdiği evinden şoke eden görüntüler! Ultraviole ışık sistemi kullandığı evinde kenevir yetiştiren Ezel Akay banyosuna bile iklimlendirme sistemi kurmuş. pic.twitter.com/t7sNbQkv3R
— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) July 23, 2026
📌Uyuşturucudan gözaltına alınan Ezel Akay'ın kenevir tarlasına çevirdiği evinden şoke eden görüntüler! Ultraviole ışık sistemi kullandığı evinde kenevir yetiştiren Ezel Akay banyosuna bile iklimlendirme sistemi kurmuş. pic.twitter.com/t7sNbQkv3R