تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

توقيف مُخرج شهير وشقيقه... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه داخل منزلهما

Lebanon 24
23-07-2026 | 08:29
A-
A+
توقيف مُخرج شهير وشقيقه... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه داخل منزلهما
توقيف مُخرج شهير وشقيقه... شاهدوا بالفيديو ما عُثِرَ عليه داخل منزلهما photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوقفت الشرطة التركية المخرج السينمائي المعروف إيزيل أكاي، بعدما عثرت على مزرعة مخدرات في منزله.

وأظهر فيديو وثّق المداهمة، في منطقة إينيغول، نظام زراعة متكامل داخل الغرف والحمام باستخدام أنظمة إضاءة خاصة.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن فرق التفتيش عثرت على نباتات  قنب مزروعة في نظام خاص، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحشيش داخل المنزل. 
 
وصادرت الشرطة 1131 غرامًا من القنب، و21 نبتة قنب، وجهاز تكييف هواء، ومواد أخرى متنوعة.

كما أوقفت الشرطة شقيق المخرج إيرين كاظم أكاي، وأخضعتهما لفحوص واختبارات تعاطي المخدرات قبل إحالتهما إلى المحكمة. (ارم نيوز)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عُثر عليه مشنوقاً داخل منزله في الميناء ـ طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 18:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما عُثر عليه داخل الشقة المستهدفة في الضاحية
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 18:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات هلع داخل مدرسة.. هذا ما عُثر عليه داخل حقيبة طفل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 18:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل عربة رضيعهما.. ما عُثر عليه كان خطيرًا جدًا (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 18:36:00 Lebanon 24 Lebanon 24

ارم نيوز

التركية

التركي

الترك

إيرين

بيرة

تركي

كييف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:25 | 2026-07-23
Lebanon24
09:49 | 2026-07-23
Lebanon24
06:40 | 2026-07-23
Lebanon24
05:19 | 2026-07-23
Lebanon24
04:57 | 2026-07-23
Lebanon24
02:28 | 2026-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24