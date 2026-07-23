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فنون ومشاهير

في فرنسا.. إلغاء حفل لمغنٍّ شهير لهذا السبب!

Lebanon 24
23-07-2026 | 23:00
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في فرنسا.. إلغاء حفل لمغنٍّ شهير لهذا السبب!
في فرنسا.. إلغاء حفل لمغنٍّ شهير لهذا السبب! photos 0
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ألغى منظمو حفل موسيقي مجاني كان مقررا إحياؤه الأحد المقبل في مدينة مرسيليا الفرنسية للفنان الفرنسي الإسرائيلي أمير، وذلك بعد دعوات من ناشطين مؤيدين للفلسطينيين إلى مقاطعته، مبررين القرار بـ"أسباب أمنية".
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وجاء إلغاء الحفل، الذي كان مقررا ضمن سلسلة عروض صيفية مجانية في مركز التسوق "Terrasses du Port" في ثاني أكبر مدن فرنسا، بعد أيام قليلة من تعطيل عرض للمنسقة الموسيقية باربرا بوتش في مدينة غرونوبل.


وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات تدعو إلى مقاطعة حفلات أمير، على غرار دعوات مماثلة رافقت عددا من عروضه السابقة.


وقالت إدارة المركز في بيان عبر "فيسبوك": "لأسباب تتعلق بالسلامة، تم إلغاء حفل Sunset Live المقرر يوم الأحد 26 تموز، بهدف ضمان أمن الفنانين والجمهور وفرق العمل وجميع الموجودين في الموقع"، معربة عن أسفها للقرار.


من جهتها، رحّبت جماعة "اتحاد فلسطين مرسيليا" (Union Palestine Marseille)، التي دعت إلى مقاطعة وصفتها بـ"السلمية تماما"، بالإلغاء، معتبرة أنه "انتصار للتعبئة الشعبية". واتهمت الجماعة المغني بالمشاركة في فعاليات داعمة للجيش الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك يشكل دعما لـ"سياسة الاستيطان الإسرائيلية".


في المقابل، أثار إلغاء الحفل انتقادات، إذ أعرب فرع مرسيليا التابع للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (Crif) عن "قلقه العميق"، محذرا من أن هذه التحركات "تفرض تدريجيا قانونها على الحياة الثقافية تحت ذريعة حرية التعبير والمقاطعة السلمية".
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