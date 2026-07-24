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فنون ومشاهير

بعد معاناة مع المرض.. وفاة ممثل شهير جدًا (صورة)

Lebanon 24
24-07-2026 | 16:07
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بعد معاناة مع المرض.. وفاة ممثل شهير جدًا (صورة)
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توفي الفنان التونسي رزقي العوني، اليوم الجمعة، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية، ترك خلالها بصمة واضحة في الساحة الفنية التونسية.

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وبحسب وسائل إعلام تونسية، فارق العوني الحياة في المستشفى الجامعي شارل نيكول بالعاصمة تونس، إثر مضاعفات صحية ناجمة عن إصابته بجلطتين، بعد معاناة مع المرض.

وأثار خبر وفاته موجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه عدد كبير من المتابعين، مستذكرين أخلاقه الرفيعة ومسيرته الفنية التي امتدت لسنوات، وأسهم خلالها في إثراء الدراما والمسرح التونسيين.

وخلال مشواره، شارك رزقي العوني في عدد من الأعمال البارزة، من بينها مسلسل "قمرة سيدي المحروس" عام 2003، إلى جانب حضوره في أعمال ناجحة مثل "شوفلي حل"، و"عند عزيز"، و"حياة وأماني"، و"يوميات علولو"، و"الحصاد"، ليبقى اسمه مرتبطًا بمرحلة مهمة من تطور الدراما التونسية.


 
 
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