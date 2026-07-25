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فنون ومشاهير

"مغروم".. هل اعترف جوزيف عطيه بالعلاقة الغرامية التي تجمعه بملكة جمال لبنان؟

Lebanon 24
25-07-2026 | 15:36
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مغروم.. هل اعترف جوزيف عطيه بالعلاقة الغرامية التي تجمعه بملكة جمال لبنان؟
مغروم.. هل اعترف جوزيف عطيه بالعلاقة الغرامية التي تجمعه بملكة جمال لبنان؟ photos 0
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أكد جوزيف عطية للمرة الأولى أنه يعيش قصة حب، لكنه امتنع عن الكشف عن هوية شريكته أو تقديم أي تفاصيل عن العلاقة.

وجاء اعترافه خلال لقاء مع "ET بالعربي" في كواليس حفله ضمن مهرجان أعياد بيروت، بعدما سُئل عن الحب، وهو السؤال الذي وعد قبل عام ونصف بالإجابة عنه عندما "تزبط".

ورد عطية ضاحكاً: "خلص زبطت، هاي كان بدي قولها بوقتها؟ قلتها اليوم"، قبل أن يكتفي بالضحك عندما طُلب منه تفاصيل إضافية.

وأثار وجود ملكة جمال لبنان بيرلا حرب في الصفوف الأولى مزيداً من تكهنات الجمهور، خصوصاً بعدما كشف عطية أن بطاقة كانت بحوزته حملت عبارة "ملكة على عرشها".

وتحدثت بيرلا عن أغنية "مغروم"، قائلة: "انغرمت بالأغنية أول ما نزلت، وكتير مبسوطة بوجودي هون لأن أغاني جوزيف كتير حلوة".

وشاركت بيرلا عائلة عطية الرقص والدبكة خلال الحفل، فيما كشف جوزيف أن والدته تردد عند سماعه يغني: "كل ما غني بتقول يقبرني يقبرني".
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