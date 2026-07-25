"مغروم".. هل اعترف جوزيف عطيه بالعلاقة الغرامية التي تجمعه بملكة جمال لبنان؟

أكد للمرة الأولى أنه يعيش ، لكنه امتنع عن هوية شريكته أو تقديم أي تفاصيل عن العلاقة.



وجاء اعترافه خلال لقاء مع "ET بالعربي" في كواليس حفله ضمن مهرجان أعياد ، بعدما سُئل عن الحب، وهو السؤال الذي وعد قبل عام ونصف بالإجابة عنه عندما "تزبط".



ورد ضاحكاً: "خلص زبطت، هاي كان بدي قولها بوقتها؟ قلتها اليوم"، قبل أن يكتفي بالضحك عندما طُلب منه تفاصيل إضافية.



وأثار وجود حرب في الصفوف الأولى مزيداً من تكهنات الجمهور، خصوصاً بعدما كشف عطية أن بطاقة كانت بحوزته حملت عبارة "ملكة على عرشها".



وتحدثت بيرلا عن أغنية "مغروم"، قائلة: "انغرمت بالأغنية أول ما نزلت، وكتير مبسوطة بوجودي هون لأن أغاني كتير حلوة".



وشاركت بيرلا عائلة عطية الرقص والدبكة خلال الحفل، فيما كشف جوزيف أن والدته تردد عند سماعه يغني: "كل ما غني بتقول يقبرني يقبرني".

🎶جوزيف عطية يعترف أخيرًا لـ ET بالعربي أنه دخل دائرة المغرومين "خلص زبطت" 💬.. وسط أجواء مميزة في حفله بمهرجان أعياد بيروت بحضور بيرلا حرب.. تابعوا اللقاء👇@josephattieh https://t.co/gnyiGOSdht pic.twitter.com/vM6SkZIQS5 — ET بالعربي (@ETbilArabi) July 25, 2026 Advertisement