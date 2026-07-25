"مغروم".. هل اعترف جوزيف عطيه بالعلاقة الغرامية التي تجمعه بملكة جمال لبنان؟

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🎶جوزيف عطية يعترف أخيرًا لـ ET بالعربي أنه دخل دائرة المغرومين "خلص زبطت" 💬.. وسط أجواء مميزة في حفله بمهرجان أعياد بيروت بحضور ملكة جمال لبنان بيرلا حرب.. تابعوا اللقاء👇@josephattieh https://t.co/gnyiGOSdht pic.twitter.com/vM6SkZIQS5
— ET بالعربي (@ETbilArabi) July 25, 2026
🎶جوزيف عطية يعترف أخيرًا لـ ET بالعربي أنه دخل دائرة المغرومين "خلص زبطت" 💬.. وسط أجواء مميزة في حفله بمهرجان أعياد بيروت بحضور ملكة جمال لبنان بيرلا حرب.. تابعوا اللقاء👇@josephattieh https://t.co/gnyiGOSdht pic.twitter.com/vM6SkZIQS5