بملابس البحر.. ممثلة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية مع زوجها بأجواء رومانسية (صور)

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لفتت الممثلة المصرية ياسمين رئيس أنظار جمهورها بعد مشاركتها أحدث صورها من عطلتها الصيفية، إذ نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات ظهرت فيها برفقة زوجها بملابس البحر، في أجواء رومانسية وعفوية.
وظهرت ياسمين وهي تستمتع بإجازتها الصيفية مع زوجها، حيث عكست الصور أجواء من الهدوء والانسجام، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها، متمنين لها دوام السعادة والتوفيق في حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.
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A post shared by yasminraeis (@yasminraeis)
A post shared by yasminraeis (@yasminraeis)