بملابس البحر.. ممثلة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية مع زوجها بأجواء رومانسية (صور)

لفتت الممثلة أنظار جمهورها بعد مشاركتها أحدث صورها من عطلتها الصيفية، إذ نشرت عبر حساباتها على مجموعة لقطات ظهرت فيها برفقة زوجها بملابس البحر، في أجواء رومانسية وعفوية.

وظهرت ياسمين وهي تستمتع بإجازتها الصيفية مع زوجها، حيث عكست الصور أجواء من الهدوء والانسجام، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها، متمنين لها دوام السعادة والتوفيق في حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.