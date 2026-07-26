تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بملابس البحر.. ممثلة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية مع زوجها بأجواء رومانسية (صور)

Lebanon 24
26-07-2026 | 13:13
A-
A+

بملابس البحر.. ممثلة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية مع زوجها بأجواء رومانسية (صور)
بملابس البحر.. ممثلة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية مع زوجها بأجواء رومانسية (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لفتت الممثلة المصرية ياسمين رئيس أنظار جمهورها بعد مشاركتها أحدث صورها من عطلتها الصيفية، إذ نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة لقطات ظهرت فيها برفقة زوجها بملابس البحر، في أجواء رومانسية وعفوية.

وظهرت ياسمين وهي تستمتع بإجازتها الصيفية مع زوجها، حيث عكست الصور أجواء من الهدوء والانسجام، لتتلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها، متمنين لها دوام السعادة والتوفيق في حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.

Advertisement

مواضيع ذات صلة
على متن يخت فاخر.. ممثلة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 22:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميرفا القاضي تستمتع بأجواء البحر بإطلالة صيفية لافتة
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 22:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بكلمات رومانسية.. ممثل شهير يغازل حبيبته (صور)
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 22:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تكبره بـ 13 عاماً.. مي عز الدين تستمتع بوقتها على البحر برفقة زوجها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 22:55:52 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

ياسمين رئيس

المصرية

سعادة

رومان

روما

مصري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:10 | 2026-07-26
Lebanon24
07:03 | 2026-07-26
Lebanon24
06:12 | 2026-07-26
Lebanon24
04:30 | 2026-07-26
Lebanon24
03:54 | 2026-07-26
Lebanon24
03:15 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24