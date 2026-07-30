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فنون ومشاهير

من الملاعب إلى الشاشة.. كريستيانو رونالدو يخوض أولى تجاربه الدرامية

Lebanon 24
30-07-2026 | 01:11
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من الملاعب إلى الشاشة.. كريستيانو رونالدو يخوض أولى تجاربه الدرامية
من الملاعب إلى الشاشة.. كريستيانو رونالدو يخوض أولى تجاربه الدرامية photos 0
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يخوض كريستيانو رونالدو تجربة جديدة في الدراما التلفزيونية، بإعلانه المشاركة في مسلسل يدور في كواليس عالم كرة القدم، ليضيف محطة مختلفة إلى مسيرته التي امتدت إلى ما هو أبعد من المستطيل الأخضر.

ولن يقتصر دور نجم النصر السعودي على الظهور التمثيلي، إذ يشارك أيضًا في العمل بصفته منتجًا تنفيذيًا، في خطوة تعكس توسع اهتماماته في قطاعي الإعلام والترفيه.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية أن رونالدو يتعاون مع المخرج والمنتج البريطاني ماثيو فون في مسلسل يحمل عنوان "Day 1s"، والذي يتناول قصة وكيل أعمال كرة قدم في المملكة المتحدة، كاشفًا الجانب الخفي من عالم انتقالات اللاعبين والصفقات الكبرى.

ويستعرض المسلسل كواليس المفاوضات المعقدة، وعقود الملايين، والصراعات التجارية والسياسية التي تحيط بصناعة كرة القدم الحديثة، بعيدًا عن أجواء المباريات داخل الملعب.

ويشهد العمل أيضًا مشاركة أسطورة أرسنال والمنتخب الفرنسي تييري هنري، ليجتمع مجددًا مع رونالدو بعد سنوات من المنافسة بينهما في الملاعب الأوروبية.

ويمثل "Day 1s" أول إنتاج تلفزيوني كبير لشركة UR•Marv Studios، التي أسسها رونالدو بالشراكة مع ماثيو فون، فيما انطلقت بالفعل عمليات التصوير في العاصمة البريطانية لندن، مع تصوير عدد من المشاهد داخل ملعب نادي بارنت شمال غربي المدينة.

ويقود بطولة المسلسل الممثل البريطاني الحائز على عدة جوائز داميان لويس، الذي يجسد شخصية وكيل اللاعبين "ستانلي دالتون"، وتدور حوله الأحداث الرئيسية، كما يشارك في العمل مغني الراب البريطاني ديف إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما.

وتستند فكرة المسلسل إلى رؤية وكيل اللاعبين المعروف دارين دين، ما يضفي على الأحداث طابعًا واقعيًا مستوحى من كواليس صناعة كرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية رونالدو لتوسيع استثماراته خارج الملاعب، إذ واصل خلال السنوات الأخيرة تنمية أعماله في مجالات الضيافة، واللياقة البدنية، والإعلام الرقمي، إلى جانب استمراره في مسيرته الكروية مع نادي النصر السعودي.

ويعكس دخوله مجال الإنتاج التلفزيوني والتمثيل استعدادًا مبكرًا لمرحلة ما بعد الاعتزال، مع سعيه إلى ترسيخ حضوره في صناعة الترفيه والإعلام، إلى جانب مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

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