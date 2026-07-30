الموسيقى الإيرلندية حزينة... وفاة غلين هانزارد عن 56 عامًا

توفي الموسيقي الإيرلندي الحائز على جائزة الأوسكار هانزارد عن عمر ناهز 56 عامًا، إثر حادث دراجة نارية وقع في العاصمة الإيرلندية .

وكان هانزارد قد ترك بصمة بارزة في عالم الموسيقى والفن، بعدما حقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في الفيلم الموسيقي الكوميدي "The Commitments" عام 1991، إلى جانب كونه المغني لفترة طويلة في فرقة الروك الإيرلندية الشهيرة The Frames.

وفور انتشار خبر وفاته، توالت رسائل التعزية من عدد كبير من نجوم الموسيقى، بينهم إد شيران وبروس سبرينغستين، الذي أعرب عن حزنه العميق ورحيله المفاجئ.

وامتدت مسيرة هانزارد الفنية لأكثر من ثلاثة عقود، كان من أبرز إنجازاتها حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عام 2008، بالتعاون مع ماركيتا إيرغلوفا، عن أغنية "Falling Slowly" التي ظهرت في فيلم "Once" الموسيقي الرومانسي منخفض الميزانية.

كما واصل نجاحه عبر مشروعه الموسيقي المشترك The Swell Season مع إيرغلوفا، حيث أصدر ثلاثة ألبومات، إضافة إلى مسيرته الفردية التي شهدت ترشيح ألبومه "Didn’t He Ramble" الصادر عام 2016 لجائزة غرامي.

وعبّر رئيس الوزراء الإيرلندي ميهال مارتن عن "حزنه العميق" لرحيل هانزارد، مشيدًا بإسهاماته الكبيرة في الثقافة الإيرلندية ودوره المؤثر في المشهد الفني.

ووفق السلطات المحلية، وقع الحادث أثناء قيادة هانزارد دراجته النارية على طريق Lower Road في منطقة لوكان غرب دبلن، حيث وصلت بلاغات الطوارئ إلى الجهات المختصة قبل الساعة الرابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي بقليل، فيما باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.