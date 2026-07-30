تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

الموسيقى الإيرلندية حزينة... وفاة غلين هانزارد عن 56 عامًا

Lebanon 24
30-07-2026 | 04:15
A-
A+
الموسيقى الإيرلندية حزينة... وفاة غلين هانزارد عن 56 عامًا
الموسيقى الإيرلندية حزينة... وفاة غلين هانزارد عن 56 عامًا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توفي الموسيقي الإيرلندي الحائز على جائزة الأوسكار غلين هانزارد عن عمر ناهز 56 عامًا، إثر حادث دراجة نارية وقع في العاصمة الإيرلندية دبلن.

وكان هانزارد قد ترك بصمة بارزة في عالم الموسيقى والفن، بعدما حقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في الفيلم الموسيقي الكوميدي "The Commitments" عام 1991، إلى جانب كونه المغني الرئيسي لفترة طويلة في فرقة الروك الإيرلندية الشهيرة The Frames.

وفور انتشار خبر وفاته، توالت رسائل التعزية من عدد كبير من نجوم الموسيقى، بينهم إد شيران وبروس سبرينغستين، الذي أعرب عن حزنه العميق ورحيله المفاجئ.

وامتدت مسيرة هانزارد الفنية لأكثر من ثلاثة عقود، كان من أبرز إنجازاتها حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية عام 2008، بالتعاون مع ماركيتا إيرغلوفا، عن أغنية "Falling Slowly" التي ظهرت في فيلم "Once" الموسيقي الرومانسي منخفض الميزانية.

كما واصل نجاحه عبر مشروعه الموسيقي المشترك The Swell Season مع إيرغلوفا، حيث أصدر الثنائي ثلاثة ألبومات، إضافة إلى مسيرته الفردية التي شهدت ترشيح ألبومه "Didn’t He Ramble" الصادر عام 2016 لجائزة غرامي.

وعبّر رئيس الوزراء الإيرلندي ميهال مارتن عن "حزنه العميق" لرحيل هانزارد، مشيدًا بإسهاماته الكبيرة في الثقافة الإيرلندية ودوره المؤثر في المشهد الفني.

ووفق السلطات المحلية، وقع الحادث أثناء قيادة هانزارد دراجته النارية على طريق Lower Road في منطقة لوكان غرب دبلن، حيث وصلت بلاغات الطوارئ إلى الجهات المختصة قبل الساعة الرابعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي بقليل، فيما باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. بعد مشاركته في المونديال وفاة لاعب عن 25 عاما!
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 11:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين: وفاة فنانة شهيرة عن عمر 37 عاماً.. والسبب غامض! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 11:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان عربي عن عمر ناهز 88 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 11:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة ملحن شهير!
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 11:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24

إيرلندي

الثنائي

الرومان

الرئيسي

أوسكار

رابعة

رومان

روما

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:11 | 2026-07-30
Lebanon24
23:00 | 2026-07-29
Lebanon24
16:22 | 2026-07-29
Lebanon24
14:08 | 2026-07-29
Lebanon24
13:30 | 2026-07-29
Lebanon24
12:31 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24