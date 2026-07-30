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فنون ومشاهير

بعيدًا عن الأضواء... عشاء يجمع الشامي بهذه الفنانة اللبنانية الشهيرة (صورة)

Lebanon 24
30-07-2026 | 13:48
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بعيدًا عن الأضواء... عشاء يجمع الشامي بهذه الفنانة اللبنانية الشهيرة (صورة)
بعيدًا عن الأضواء... عشاء يجمع الشامي بهذه الفنانة اللبنانية الشهيرة (صورة) photos 0
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استضافت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الفنان الشامي إلى مأدبة عشاء خاصة في منزلها، بحضور زوجها عمر الدهماني وفريق إدارة أعمال الشامي، في لقاء اتسم بالخصوصية وأقيم بعيداً عن عدسات الإعلام.

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وكشفت إدارة أعمال الشامي جانباً من أجواء الأمسية، بعدما نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة التُقطت داخل منزل نجوى كرم، ظهر فيها الحاضرون في أجواء ودية وعائلية.

وأثارت الصورة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، إذ فتحت باب التساؤلات حول طبيعة اللقاء، وما إذا كان يقتصر على مناسبة اجتماعية، أم يشكل تمهيداً لتعاون فني يجمع نجوى كرم والشامي، سواء من خلال ديو غنائي أو مشاركة مشتركة في حفل فني.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الطرفين بشأن التحضير لعمل مشترك، إلا أن وجود فريق إدارة أعمال الشامي خلال العشاء عزز التكهنات بإمكانية وجود مشروع فني قيد التحضير، قد يتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.


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