بعيدًا عن الأضواء... عشاء يجمع الشامي بهذه الفنانة اللبنانية الشهيرة (صورة)

استضافت الفنانة الفنان إلى مأدبة عشاء خاصة في منزلها، بحضور زوجها وفريق إدارة أعمال الشامي، في لقاء اتسم بالخصوصية وأقيم بعيداً عن عدسات الإعلام.

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وكشفت إدارة أعمال الشامي جانباً من أجواء الأمسية، بعدما نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة التُقطت داخل منزل ، ظهر فيها الحاضرون في أجواء ودية وعائلية.

وأثارت الصورة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، إذ فتحت باب التساؤلات حول طبيعة اللقاء، وما إذا كان يقتصر على مناسبة اجتماعية، أم يشكل تمهيداً لتعاون فني يجمع كرم والشامي، سواء من خلال ديو غنائي أو مشاركة مشتركة في حفل فني.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الطرفين بشأن التحضير لعمل مشترك، إلا أن وجود فريق إدارة أعمال الشامي خلال العشاء عزز التكهنات بإمكانية وجود مشروع فني قيد التحضير، قد يتم تفاصيله خلال الفترة المقبلة.