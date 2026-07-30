بمايوه أسود... ممثلة شابة تستعرض حملها الأول على الشاطئ (صور)

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لفتت الممثلة المصرية الشابة أسماء أبو اليزيد أنظار جمهورها بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها عبر خاصية "القصص" في حسابها الرسمي على "إنستغرام" صوراً من عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.
وظهرت أبو اليزيد بإطلالة صيفية بسيطة وأنيقة، مرتديةً مايوهاً أسود، فيما بدت علامات الحمل واضحة عليها، إذ تستعد لاستقبال مولودها الأول، وسط أجواء من الاسترخاء والاستمتاع بإجازتها على شاطئ البحر.
وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعيها، الذين حرصوا على تهنئتها، متمنين لها ولادةً ميسّرة وأن يرزقها الله طفلاً يتمتع بالصحة والعافية، فيما أثنى آخرون على عفويتها وأناقة إطلالتها البسيطة.