"شي ما بيتصدّق".. منشور لممثل لبناني يثير الجدل!

أثار الممثل متى تفاعلاً بعد منشور ساخر نشره عبر .

وكتب متى عبر حسابه على منصة "إكس": "في ناس ممكن يوصل معها التحكم لدرجة تقول خيالك عم برافقك وعم تقعد معه اكتر مني... يا انا يا خيالك. بصير يا بدك توقف وقت الشمس تكون عامودية أو العتمة هي الخلاص🤣. هو شي ما بيتصدق بس الحمدالله كترانين هول".



