"شي ما بيتصدّق".. منشور لممثل لبناني يثير الجدل!

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أثار الممثل اللبناني كميل متى تفاعلاً بعد منشور ساخر نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب متى عبر حسابه على منصة "إكس": "في ناس ممكن يوصل معها التحكم لدرجة تقول خيالك عم برافقك وعم تقعد معه اكتر مني... يا انا يا خيالك. بصير يا بدك توقف وقت الشمس تكون عامودية أو العتمة هي الخلاص🤣. هو شي ما بيتصدق بس الحمدالله كترانين هول".
في ناس ممكن يوصل معها التحكم لدرجة تقول خيالك عم برافقك وعم تقعد معه اكتر مني... يا انا يا خيالك.
بصير يا بدك توقف وقت الشمس تكون عامودية أو العتمة هي الخلاص🤣.
هو شي ما بيتصدق بس الحمدالله كترانين هول
— kamil matta (@mattakamil) July 30, 2026
في ناس ممكن يوصل معها التحكم لدرجة تقول خيالك عم برافقك وعم تقعد معه اكتر مني... يا انا يا خيالك.
بصير يا بدك توقف وقت الشمس تكون عامودية أو العتمة هي الخلاص🤣.
هو شي ما بيتصدق بس الحمدالله كترانين هول