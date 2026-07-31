ما مصير حفلة تامر حسني في جرش بعد وفاة والده؟

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أعلنت شركة الفنان تامر حسني تأجيل حفلين كان من المقرر أن يحييهما الفنان خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب وفاة والده حسني شريف عباس، بعد صراع مع المرض، مؤكدة أن القرار جاء احترامًا للظرف الإنساني الذي تمر به الأسرة.وأصدرت الشركة بيانًا رسميًا قالت فيه: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى شركة TH Production والد الفنان تامر حسني، المغفور له بإذن الله، الأستاذ حسني شريف عباس، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان."وأضاف البيان: "ونظرًا لهذا الظرف الإنساني الأليم، تعلن الشركة تأجيل حفل افتتاح مهرجان "يلا ساحل" بمدينة الجديدة، والذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم الجمعة 31 ، وكذلك تأجيل حفل مهرجان جرش بالمملكة الهاشمية، والذي كان مقررًا إقامته 2 آب، إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن."وتابعت الشركة في بيانها: "كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهور ، والقائمين على مبادرة يلا ساحل، وإدارة مهرجان جرش، وجميع الجهات المنظمة والشركاء، على تفهمهم وتعاونهم في هذا الظرف الاستثنائي، نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون."وتوفي ظهر اليوم الجمعة، حسني شريف عباش والد الفنان تامر حسني، بعد صراع مع المرض، وذلك عقب تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ونعى تامر والده الراحل بتغريدة عبر منصة X قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحبيب في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، الله يرحمك يا حبيبي.