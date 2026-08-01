منتجون أبلغوها أنها غير مطلوبة في الخليج.. ممثلة لبنانية: "رح نغنّي بلكي بيجينا الدور" (فيديو)

كشفت الممثلة أنها لن تشارك في أي مسلسل خلال موسم المقبل، مشيرة إلى أنها تواصل حالياً تقديم عرضها المسرحي.

واعتبرت أن الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام في رغم الظروف الصعبة تعكس وجهه الحقيقي، مؤكدة أن " تولد من رحم الأحزان".

كما أعلنت استعدادها لتنفيذ مشروع وصفته بـ"الجديد والقديم"، يتمثل في إطلاق أغنية بصوتها، موضحة أنها تواصلت مع الشاعر والملحن ، وقالت: "رح نغنّي".

وأضافت أن منتجين سبق أن أبلغوها بأنها ليست مطلوبة لدى العربية في لأنها لا تغني، لتعلق: "رح نغنّي بلكي بيجينا الدور".