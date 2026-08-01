بالعربية.. نجم مسلسل "شراب التوت" التركي يشكر لبنان ويشيد بمائدته اللذيذة

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bıcır bıcır konuşmasını dinlerken gözümden kalpler çıktığını bilmeseniz de olur😍😂
seninle yine gurur duydum ismi gibi güzel adam daha nice başarılara #barışkılıç pic.twitter.com/jMn2GwebJD
— rumeysa(.) (@noktatanesii) July 31, 2026
bıcır bıcır konuşmasını dinlerken gözümden kalpler çıktığını bilmeseniz de olur😍😂
seninle yine gurur duydum ismi gibi güzel adam daha nice başarılara #barışkılıç pic.twitter.com/jMn2GwebJD