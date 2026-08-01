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فنون ومشاهير

بالعربية.. نجم مسلسل "شراب التوت" التركي يشكر لبنان ويشيد بمائدته اللذيذة

Lebanon 24
01-08-2026 | 13:47
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بالعربية.. نجم مسلسل شراب التوت التركي يشكر لبنان ويشيد بمائدته اللذيذة
بالعربية.. نجم مسلسل شراب التوت التركي يشكر لبنان ويشيد بمائدته اللذيذة photos 0
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حصد النجم التركي باريش كيليتش جائزة أفضل ممثل للعام خلال مهرجان "بياف" BIAF 2026 في لبنان، وسط ترحيب واسع من الحضور.

ووثقت الكاميرات لحظة وصول بطل مسلسل "شراب التوت" والاحتفاء به، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة.

وخلال تكريمه، تحدث كيليتش بالعربية قائلاً: "شكراً من قلبي"، مضيفاً: "هذه المرة الثانية لي هنا مع هذا الشعب الجميل والطعام الرائع".

وحرص الممثل التركي على حضور فعاليات المهرجان التي أقيمت يومي 30 و31 تموز، إلى جانب مجموعة من نجوم الفن والإعلام.
 
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