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فنون ومشاهير

"أقف باسم لبنان".. عبير نعمة تخاطب "أهل النشامى" في جرش

Lebanon 24
01-08-2026 | 23:00
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أقف باسم لبنان.. عبير نعمة تخاطب أهل النشامى في جرش
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أحيت الفنانة اللبنانية عبير نعمة حفلاً كامل العدد ضمن الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، معبّرة عن سعادتها بلقاء الجمهور الأردني.

وقالت في بداية الحفل: "عندما أقف في جرش، لا أقف باسمي فقط، بل باسم لبنان، وأنقل إليكم محبة كبيرة من بلدي. أنتم الليلة في قلبي يا أهل الشهامة والكرامة والنشامى".

وأضافت: "آمل أن نصنع الليلة ذكريات جميلة تبقى معنا دائماً".

وتستمر فعاليات المهرجان، الذي انطلق في 23 تموز تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي"، حتى 2 آب، بمشاركة عدد من نجوم الغناء العربي وضمن برنامج يضم أكثر من 200 فعالية.

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