"أقف باسم لبنان".. عبير نعمة تخاطب "أهل النشامى" في جرش

أحيت الفنانة حفلاً كامل العدد ضمن الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، معبّرة عن سعادتها بلقاء الجمهور .

وقالت في بداية الحفل: "عندما أقف في جرش، لا أقف باسمي فقط، بل باسم ، وأنقل إليكم محبة كبيرة . أنتم الليلة في أهل الشهامة والكرامة والنشامى".

وأضافت: "آمل أن نصنع الليلة ذكريات جميلة تبقى معنا دائماً".

وتستمر فعاليات المهرجان، الذي انطلق في 23 تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي"، حتى 2 آب، بمشاركة عدد من نجوم الغناء العربي وضمن برنامج يضم أكثر من 200 فعالية.