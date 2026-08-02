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فنون ومشاهير

أحلام تتعرّض لموقف محرج جدًا.. هذا ما فعلته إحدى المعجبات معها أمام الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2026 | 12:56
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أحلام تتعرّض لموقف محرج جدًا.. هذا ما فعلته إحدى المعجبات معها أمام الجمهور (فيديو)
أحلام تتعرّض لموقف محرج جدًا.. هذا ما فعلته إحدى المعجبات معها أمام الجمهور (فيديو) photos 0
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تعرّضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لموقف محرج جدًا وغير متوقع خلال الحفل الذي أحيته مساء أمس في مدينة جدة، بعدما أقدمت إحدى المعجبات على شد شعرها أثناء مرورها بين الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو متداول أحلام وهي تتفاعل مع الحاضرين وتقترب منهم، قبل أن تمد إحدى المعجبات يدها بشكل مفاجئ وتشد شعرها، في مشهد أثار استغراب الموجودين وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الموقف، واصلت أحلام سيرها بين الجمهور واستكملت الحفل بشكل طبيعي، فيما لم تتضح حتى الآن ملابسات الواقعة أو ما إذا كان تصرف المعجبة متعمدًا.

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