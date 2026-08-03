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فنون ومشاهير

بعد 24 ساعة من إعلانها مقاضاته.. مكالمة فيديو مفاجئة بين لطيفة وتوليت

Lebanon 24
03-08-2026 | 00:30
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بعد 24 ساعة من إعلانها مقاضاته.. مكالمة فيديو مفاجئة بين لطيفة وتوليت
بعد 24 ساعة من إعلانها مقاضاته.. مكالمة فيديو مفاجئة بين لطيفة وتوليت photos 0
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مرت 24 ساعة على الإعلان عن مقاضاة المطربة التونسية لطيفة، للمطرب المصري "توليت"، بسبب أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا"، التي قدمتها لطيفة قبل 18 عاما.
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وما تردد عن قيام "توليت" باقتباس اللحن الخاص بتلك الأغنية الشهيرة، وتقديمه في أغنيته الجديدة "سيبك نفسك حبيبي"، التي استخدمها ضمن حملة إعلانية قدمها مؤخرا.

ليفاجئ "توليت" الجميع باتصال عبر الفيديو يجمعه بالمطربة التونسية "لطيفة"، نشره عبر خاصية القصص المصورة، من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام".

ولم يتناول الاتصال المفاجئ للجميع، أي أمر يتعلق بالأزمة الدائرة، لكنه احتوى على ترحيب حار من النجمة التونسية بالمطرب المصري.

إذ وجه "توليت" التهنئة للمطربة التونسية بسبب أعمالها الجديدة، وكذلك الألبوم المقرر طرحه قريبا.

لتبادر هي وتسأله عن رأيه في أغنيتها الجديدة "شبهي بالمللي"، ليجيبها قائلا "تحفة"، قبل أن توجه له المباركة على أغنيته الجديدة التي صدرت مؤخرا، وتسببت في اندلاع الأزمة.

إذ وجهت له الحديث قائلة "وانت كمان الكليب تحفة والغنوة حلوة أوي أوي"، وتمنت له التوفيق في كافة خطواته المستقبلية، معربة عن حبها وتقديرها له.
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