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فنون ومشاهير

"قبل بدء التصوير".. نتفليكس تلغي النسخة الإنكليزية من "لعبة الحبار"

Lebanon 24
09-08-2026 | 00:34
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قبل بدء التصوير.. نتفليكس تلغي النسخة الإنكليزية من لعبة الحبار
قبل بدء التصوير.. نتفليكس تلغي النسخة الإنكليزية من لعبة الحبار photos 0
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أوقفت منصة نتفليكس تطوير النسخة الإنكليزية من مسلسل "لعبة الحبار"، التي كان من المفترض أن يتولى إخراجها ديفيد فينشر، بعد سنوات من العمل عليها من دون الانتقال إلى مرحلة الإنتاج.
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ووفقاً لموقع "The Playlist"، حمل المشروع اسماً مؤقتاً هو "Heckler"، وكان سيقدم عالم المسلسل الكوري من زاوية جديدة، على أن يُصوَّر في المملكة المتحدة.

وتولى الكاتب البريطاني دينيس كيلي إعداد السيناريو، لكن المشروع واجه تباطؤاً نتيجة تغييرات إدارية داخل نتفليكس وإعادة تقييم خططها المتعلقة بمستقبل سلسلة "لعبة الحبار".

وأكدت مصادر الموقع أن ظهور كيت بلانشيت في ختام المسلسل الأصلي بدور مجندة أميركية في لوس أنجلوس لم يكن مرتبطاً بمشروع فينشر، خلافاً للتكهنات التي اعتبرت المشهد تمهيداً لنسخة أميركية.

ويتفرغ فينشر حالياً لفيلم "The Adventures of Cliff Booth"، الذي يعيد تعاونه مع براد بيت ويستند إلى سيناريو كتبه كوينتن تارانتينو. ومن المقرر عرضه بصورة محدودة في دور السينما بدءاً من 25 تشرين الثاني 2026، قبل طرحه على نتفليكس في 23 كانون الأول.
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