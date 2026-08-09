هو لبناني.. ممثلة سورية معتزلة تحتفل بمرور 17 عامًا على زواجها (صور)

احتفلت الفنانة المعتزلة رشا التقي بمرور 17 عامًا على زواجها من اللبناني عامر ، مستعيدةً ذكريات السنوات التي جمعتهما منذ بداية علاقتهما.



وشاركت رشا، ابنة الفنانة صباح ، عبر "إنستغرام" ألبوم صور من مراحل مختلفة في حياتهما، بينها لقطات من سنوات الزواج الأولى، ورحلات ومناسبات، وصورة أمام برج إيفل في ، وأخرى أثناء ممارسة الرياضة، إلى جانب صور عفوية من حياتهما اليومية.

وأرفقت الصور برسالة تحدثت فيها عن تجربتها الزوجية، مؤكدةً أن استمرار العلاقة يحتاج إلى التفاهم والثقة وتقبّل الآخر، والقدرة على تجاوز الصعوبات معًا.

وأشارت إلى أن الزواج يمر بمراحل متعددة، وأن الحفاظ على الحب يتطلب النضج والتوازن بين مسؤوليات الأسرة والأبناء والحياة الشخصية.

ووصفت زوجها بأنه "ابن بكل ما للكلمة من معنى"، مشيدةً بصفاته والدعم الذي قدمه لها طوال سنوات زواجهما، معربةً عن أمنيتها بأن تختاره مجددًا في كل حياة.

وكانت رشا التقي قد ابتعدت عن التمثيل عام 2009، بعد مشاركتها في أعمال عدة، بينها " " و"عائد إلى حيفا" و"زمن الصمت"، قبل أن تتجه إلى دراسة الإخراج والابتعاد عن الأضواء.







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A post shared by Racha Taki (@rachataki)