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فنون ومشاهير

محمد رمضان وسط حشد جماهيري في مراسي.

Lebanon 24
11-08-2026 | 02:12
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محمد رمضان وسط حشد جماهيري في مراسي.
محمد رمضان وسط حشد جماهيري في مراسي. photos 0
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وثّق الفنان المصري محمد رمضان التفاف عدد كبير من محبيه حوله خلال وجوده في منتجع "مراسي" بمنطقة الساحل الشمالي.

فقد نشر مقطع فيديو ظهر خلاله وسط تجمع كبير من الجمهور، أثناء تواجده في المنتجع، وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: "أسمع إن في نجوم بتمشي بالجولف عادي في مراسي.. أعملها إزاي دي؟"، في إشارة إلى صعوبة تحركه بشكل طبيعي في ظل الإقبال الجماهيري الكبير عليه.

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وأظهر الفيديو رمضان وهو يصافح عددًا من محبيه ويلتقط الصور التذكارية معهم، فيما تزايد عدد المتجمعين حوله، قبل أن يتمكن من الوصول إلى سيارته بصعوبة وسط الزحام.

أما على الصعيد الفني، يستعد محمد رمضان للعودة إلى الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "عشماوي"، الذي أعلن مؤخرا مشاركته به في موسم رمضان المقبل.

ويجسد رمضان خلال أحداث المسلسل شخصية "مصطفى"، فيما يتكون العمل من 30 حلقة.

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