ياسمين صبري تكشف أسرار رحلتها الفنية ومواصفات الرجل الذي تبحث عنه

كشفت الفنانة ، خلال حلولها ضيفةً على "موعد مع لميس" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل من حياتها الشخصية ورحلتها الفنية.

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وأوضحت صبري أن التمثيل لم يكن ضمن خطتها في البداية، إذ كانت تحلم بالعمل في مجال الإعلام وتقديم البرامج، بسبب حبها للمعرفة وفضولها تجاه الأشخاص وتجاربهم المختلفة.

وأشارت إلى أنها كانت ترى نفسها مناسبة للعمل الإعلامي، قبل أن تخوض تجربة مسابقة "ميس إيجيبت"، بحثاً عن فرصة تقودها إلى مجالات أخرى. وبعد عدم اكتمال تجربة المسابقة، جاءت خطوة التمثيل، التي لم تكن متحمسة لها في البداية، قبل أن تكتشف لاحقاً أنها المجال الأنسب لها.

وشكّلت مشاركتها في مسلسل "جبل الحلال" أمام ووفاء عامر، وإخراج عادل أديب، نقطة الانطلاق الحقيقية في مشوارها الفني.

وعن حياتها العاطفية، أكدت ياسمين صبري أنها لا تؤمن بأن تطارد المرأة الرجل أو تسعى وراءه، مفضّلةً أن تكون المبادرة من الرجل.

وكشفت أنها تبحث عن رجل يتمتع برجاحة العقل ونقاء القلب والروح، إلى جانب امتلاكه مبادئ واضحة، معتبرةً أن اجتماع هذه الصفات في شخص واحد أمر نادر وثمين.