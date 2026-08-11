احتفل بزواجه من جورجينا.. كريستيانو رونالدو يدخل القفص الذهبي (صورة)

احتفل نجم بزواجه من عارضة الأزياء ، اليوم الثلثاء، في مراسم مدنية أقيمت بعيدًا عن الأضواء بمدينة كاشكايش .

واقتصر الحضور على أفراد من الدائرة المقربة، فيما شارك أطفالهما الخمسة في المناسبة، التي جاءت بعد نحو عام على إعلان خطوبتهما.

وأعلن ، البالغ 41 عامًا، زواجه بطريقة لافتة، إذ نشر صورة لأيديهما وهما ترتديان الزواج، وأرفقها بتعليق مقتضب: "CG".







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