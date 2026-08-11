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فنون ومشاهير

احتفل بزواجه من جورجينا.. كريستيانو رونالدو يدخل القفص الذهبي (صورة)

Lebanon 24
11-08-2026 | 14:30
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احتفل بزواجه من جورجينا.. كريستيانو رونالدو يدخل القفص الذهبي (صورة)
احتفل بزواجه من جورجينا.. كريستيانو رونالدو يدخل القفص الذهبي (صورة) photos 0
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احتفل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بزواجه من عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، اليوم الثلثاء، في مراسم مدنية أقيمت بعيدًا عن الأضواء بمدينة كاشكايش البرتغالية.

واقتصر الحضور على أفراد من الدائرة المقربة، فيما شارك أطفالهما الخمسة في المناسبة، التي جاءت بعد نحو عام على إعلان خطوبتهما.

وأعلن رونالدو، البالغ 41 عامًا، زواجه بطريقة لافتة، إذ نشر صورة لأيديهما وهما ترتديان خاتمي الزواج، وأرفقها بتعليق مقتضب: "CG".


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A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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