تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

خسر الكثير من وزنه... شاهدوا كيف أصبح هذا الفنان العربيّ الشهير

Lebanon 24
12-08-2026 | 13:17
A-
A+
خسر الكثير من وزنه... شاهدوا كيف أصبح هذا الفنان العربيّ الشهير
خسر الكثير من وزنه... شاهدوا كيف أصبح هذا الفنان العربيّ الشهير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الفنان المصري حمو بيكا، عن خسارته 40 كلغ من وزنه خلال شهرين.

وعلّق حمو بيكا على فيديو نشره على "فيسبوك"، استعرض فيه خسارته لوزنه قائلًا: اللي كان بيتريق على شكلي، واللي كان فاكر إن الموضوع هزار وهيفضل زي ما هو، شوف بقى بيكا بقى فلات خلاص. النهاردة بيكا خس، واتغير، وكسر كلام ناس كتير. مش عشان أثبتلك حاجة، عشان أثبت لنفسي إني أقدر. الأجمد إن اللي كان بيتريق امبارح هو نفسه اللي هيقول النهارده ما شاء الله.. خلي كلامك ليك وأنا هخلي النتيجة ترد عليك".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موسيقار كبير... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً شهيراً جدّاً
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو خسر قليلا من وزنه وعقيدته الأمنية تغيّرت.. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تزوج 5 مرات.. فنان عربي يكشف الكثير عن حياته الشخصية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تحتفل بمرور عام على زواجها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 02:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24

ما شاء الله

حمو بيكا

فيسبوك

هو نفس

سي إن

بيتري

مصري

سبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-12
Lebanon24
14:05 | 2026-08-12
Lebanon24
12:20 | 2026-08-12
Lebanon24
10:34 | 2026-08-12
Lebanon24
07:30 | 2026-08-12
Lebanon24
04:01 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24