خسر الكثير من وزنه... شاهدوا كيف أصبح هذا الفنان العربيّ الشهير

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حمو بيكا؛ اللي كان بيتريق على شكلي
واللي كان فاكر إن الموضوع هزار وهيفضل زي ما هو
شوف بقى بيكا بقي فلات خلاص
النهارده بيكا خَسّ، واتغير، وكسر كلام ناس كتير.
مش عشان أثبتلك حاجة عشان أثبت لنفسي إني أقدر
والأجمد؟
إن اللي كان بيتريق امبارح هو نفسه اللي هيقول النهارده ما شاء الله https://t.co/ddk0BA1pDt pic.twitter.com/Gnavto6Zai
— Celegram (@1celegram) August 12, 2026
حمو بيكا؛ اللي كان بيتريق على شكلي
واللي كان فاكر إن الموضوع هزار وهيفضل زي ما هو
شوف بقى بيكا بقي فلات خلاص
النهارده بيكا خَسّ، واتغير، وكسر كلام ناس كتير.
مش عشان أثبتلك حاجة عشان أثبت لنفسي إني أقدر
والأجمد؟
إن اللي كان بيتريق امبارح هو نفسه اللي هيقول النهارده ما شاء الله https://t.co/ddk0BA1pDt pic.twitter.com/Gnavto6Zai