خسر الكثير من وزنه... شاهدوا كيف أصبح هذا الفنان العربيّ الشهير

أعلن الفنان المصري ، عن خسارته 40 كلغ من وزنه خلال شهرين.



وعلّق حمو على فيديو نشره على " "، استعرض فيه خسارته لوزنه قائلًا: اللي كان بيتريق على شكلي، واللي كان فاكر إن الموضوع هزار وهيفضل زي ما هو، شوف بقى بيكا بقى فلات خلاص. النهاردة بيكا خس، واتغير، وكسر كلام ناس كتير. مش عشان أثبتلك حاجة، عشان أثبت لنفسي إني أقدر. الأجمد إن اللي كان بيتريق امبارح هو نفسه اللي هيقول النهارده .. خلي كلامك ليك وأنا هخلي النتيجة ترد عليك".

حمو بيكا؛ اللي كان بيتريق على شكلي

واللي كان فاكر إن الموضوع هزار وهيفضل زي ما هو

شوف بقى بيكا بقي فلات خلاص



النهارده بيكا خَسّ، واتغير، وكسر كلام ناس كتير.

مش عشان أثبتلك حاجة عشان أثبت لنفسي إني أقدر



والأجمد؟

إن اللي كان بيتريق امبارح هو نفسه اللي هيقول النهارده ما شاء الله https://t.co/ddk0BA1pDt pic.twitter.com/Gnavto6Zai — Celegram (@1celegram) August 12, 2026 Advertisement