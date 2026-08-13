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فنون ومشاهير

وائل كفوري يشارك لحظات من عمادة ابنته.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
13-08-2026 | 14:12
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وائل كفوري يشارك لحظات من عمادة ابنته.. شاهدوا الفيديو
وائل كفوري يشارك لحظات من عمادة ابنته.. شاهدوا الفيديو photos 0
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نشر الفنان اللبناني وائل كفوري عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو يوثّق جانبًا من أجواء عمادة ابنته كلوفي، في أجواء عائلية مميزة.

وأرفق كفوري الفيديو بتعليق باللغة الإنكليزية قال فيه: "My heart is overflowing♥️🙏🏻"، أي: "قلبي يفيض بالفرح"، معبّرًا عن سعادته بهذه المناسبة.

وكان كفوري وزوجته شانا عبود قد احتفلا بعمادة ابنتهما كلوفي في حزيران 2026، بحضور أفراد العائلة والمقرّبين، في أجواء خاصة بعيدًا عن الأضواء.


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A post shared by Wael Kfoury (@waelkfoury)

 

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