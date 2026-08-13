وائل كفوري يشارك لحظات من عمادة ابنته.. شاهدوا الفيديو

نشر الفنان اللبناني عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو يوثّق جانبًا من أجواء عمادة ابنته كلوفي، في أجواء عائلية مميزة.



وأرفق الفيديو بتعليق باللغة قال فيه: "My heart is overflowing♥️🙏🏻"، أي: "قلبي يفيض بالفرح"، معبّرًا عن سعادته بهذه المناسبة.

وكان كفوري وزوجته قد احتفلا بعمادة ابنتهما كلوفي في حزيران 2026، بحضور أفراد العائلة والمقرّبين، في أجواء خاصة بعيدًا عن الأضواء.







Advertisement

A post shared by Wael Kfoury (@waelkfoury)