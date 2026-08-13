"كانوا حلوين شعراته".. زوجة ممثل لبناني تكشف تفاصيل لقائهما الأول (فيديو)

تحدثت زوجة الممثل اللبناني عن بداية قصة حبها معه، كاشفةً تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعهما.

وقالت، في حديث إعلامي عبر "one tv": "التقينا بعين إبل، لأن أخي مخرج وكان عنده بروجيه فني، ورودريغ طلع على مع أصحابه، يلي كانوا بدهم يساعدوا خيي بالبروجيه، وتعرّفنا مع بعض. كنت أنا بسنة تانية جامعة".

وعادت المذيعة وسألتها: "دكتورة ناتالي، بدنا ياكي بكل صراحة، بس شفتي ، شو قلتي؟".

فأجابت: "كانوا حلوين شعراته، كانوا بوكليه".