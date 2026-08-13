إليكم موعد حفلَي أصالة نصري في دمشق بعد غياب 15 عامًا

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أكد نقيب فناني سوريا مازن الناطور إقامة حفلين للفنانة السورية أصالة نصري في العاصمة دمشق يومي 17 و19 أيلول المقبل، وذلك بعد تأجيلات عدة لموعد عودتها إلى سوريا.
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وتأتي هذه الحفلات المرتقبة لتشكل أول عودة فنية لأصالة إلى بلادها منذ نحو 15 عامًا، بعد تصريحات أخيرة تحدثت فيها عن قرب زيارتها دمشق.
ورغم تأكيد موعد الحفلين، لم يُكشف حتى الآن عن مكان إقامتهما أو تفاصيلهما التنظيمية، بانتظار استكمال التحضيرات اللازمة.