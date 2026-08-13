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فنون ومشاهير

تعرّض لصعقة كهربائية قوية.. تفاصيل جديدة عن وفاة زوج الفنانة لورا خليل

Lebanon 24
13-08-2026 | 23:23
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تعرّض لصعقة كهربائية قوية.. تفاصيل جديدة عن وفاة زوج الفنانة لورا خليل
تعرّض لصعقة كهربائية قوية.. تفاصيل جديدة عن وفاة زوج الفنانة لورا خليل photos 0
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خيّم الحزن على الوسط الفني اللبناني وذلك بعد إعلان أمس الخميس وفاة المهندس نجيب عقيقي زوج الفنانة لورا خليل في حادث مأساوي في غانا إثر تعرضه أثناء الاستحمام لصعقة كهربائية قوية تسببت في وفاته على الفور.
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وأفادت معلومات متداولة أن تيار كهربائي تسرّب إلى مصدر للمياه أثناء استحمام عقيقي، ما أدى إلى تعرضه لصعقة كهربائية قاتلة.

وسيُنقل جثمان الراحل من غانا إلى لبنان على ان يتم تحديد مراسم الدفن والتعازي. 

وارتبطت لورا بعقيقي قبل 20 عاما، وتعود جذور تعارفهما إلى أروقة جامعة "الكسليك". ثم تكللت هذه العلاقة بالزواج أواخر عام 2005. 

وأثمر هذا الزواج عن 3 أبناء هم: "رفقا بِل"، و"شربل جو"، و"سيينا".

يأتي رحيل عقيقي في وقت كانت فيه لورا تعيش حالة من النشاط والانتعاش الفني، بعد سنوات شهدت تراجعاً في وتيرة إصداراتها وأعمالها الفنية.

وكانت خليل تستعد في الفترة الأخيرة لاستكمال نشاطها الفني، إذ كانت تضع لمساتها الأخيرة على عمل غنائي جديد باللهجة العراقية، قبل أن تفجع برحيل زوجها.

يذكر أن لورا بدأت مسيرتها الفنية في تسعينيات القرن الماضي، وقدمت خلال مشوارها مجموعة من الأغنيات، ومن أبرز ألبوماتها "أهل الغرام" و"روق أعصابك" و"حكاية".

وابتعدت لفترات عن الساحة الفنية، وارتبط هذا الابتعاد، بانتقالها إلى غانا لمرافقة زوجها وعائلتها، مع استمرارها في إحياء حفلات للجاليات العربية في أوروبا وكندا وأستراليا.

وفي السنوات الأخيرة، عادت تدريجياً إلى النشاط الفني، وأصدرت عدداً من الأغنيات المنفردة، من بينها "هزوا الأرض" و"محسودة أنا"، قبل أن تطلق أغنية "هسّه" عام 2025.

كما سجلت حضوراً تلفزيونياً لافتاً خلال رمضان 2026، من خلال مشاركتها في برنامج "أكرم من مين" عبر شاشة lbci.




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