بالفيديو.. نادين الراسي ترقص بعفوية بفستان وردي ضيق

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تفاعلت الممثلة اللبنانية نادين الراسي مع أغنية "عالبكلة" للفنان داني شمعون، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام".
وظهرت الراسي في الفيديو وهي تستمع إلى الأغنية وتتفاعل مع إيقاعها بعفوية، مرتديةً فستانًا ورديًا ضيقًا من دون أكمام، تميّز بتصميمه المزيّن بتفاصيل وتموجات بارزة على كامل القماش، فيما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا على كتفيها.
وحظي الفيديو بتفاعل متابعي الراسي، الذين أشادوا بإطلالتها وعفوية تفاعلها مع الأغنية.
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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)