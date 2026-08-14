بالفيديو.. نادين الراسي ترقص بعفوية بفستان وردي ضيق

تفاعلت الممثلة مع أغنية "عالبكلة" للفنان ، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام".





وظهرت في الفيديو وهي تستمع إلى الأغنية وتتفاعل مع إيقاعها بعفوية، مرتديةً فستانًا ورديًا ضيقًا من دون أكمام، تميّز بتصميمه المزيّن بتفاصيل وتموجات بارزة على كامل القماش، فيما تركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.

وحظي الفيديو بتفاعل متابعي الراسي، الذين أشادوا بإطلالتها وعفوية تفاعلها مع الأغنية.