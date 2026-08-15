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فنون ومشاهير

قبّلها وغنّى لها... زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (فيديو)

Lebanon 24
15-08-2026 | 11:31
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قبّلها وغنّى لها... زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (فيديو)
قبّلها وغنّى لها... زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (فيديو) photos 0
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احتفل الفنان اللبناني زياد برجي بعيد ميلاد زوجته سناء، وشارك متابعيه أجواءً رومانسية من المناسبة.

وظهر برجي في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو يغنّي لزوجته احتفالًا بعيد ميلادها، قبل أن يبادلها قبلة حب وسط أجواء مليئة بالفرح والمشاعر.

وحظي الفيديو بتفاعل لافت من المتابعين، الذين أشادوا باللحظة العفوية والرومانسية التي جمعتهما.

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