قبّلها وغنّى لها... زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد زوجته (فيديو)

احتفل الفنان اللبناني بعيد ميلاد زوجته سناء، وشارك متابعيه أجواءً رومانسية من المناسبة.

وظهر برجي في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو يغنّي لزوجته احتفالًا بعيد ميلادها، قبل أن يبادلها قبلة حب وسط أجواء مليئة بالفرح والمشاعر.

وحظي الفيديو بتفاعل لافت من المتابعين، الذين أشادوا باللحظة العفوية والرومانسية التي جمعتهما.