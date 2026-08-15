ضربتها وسحبتها من شعرها وسكبت القهوة على وجهها.. اشكال كبير بين طليقة مدير فني وزوجته (فيديو)

شهد أحد فنادق مساء الجمعة خلافًا حادًا بين دان آدم، زوجة لمنتخب مصر، وطليقته هويدا الغرباوي، قبل أن يتطور الخلاف إلى مشاجرة استدعت تدخل الموجودين لتهدئة الوضع.



وبحسب ما تم تداوله، بدأت الواقعة بملاسنة كلامية بين الطرفين، ثم تصاعدت سريعًا، وسط حالة من الفوضى داخل الفندق. وخلال المشاجرة، تعرض حسام حسن للإغماء وسقط أرضًا، ما دفع الحاضرين إلى التدخل لإنهاء الاشتباك والاطمئنان على وضعه.

وروت دان آدم، في تصريحات لـ" 24"، أنها كانت قد عادت من حفل للفنان وجلست في بهو الفندق، قبل أن تفاجأ، وفق روايتها، بأبناء زوجها الصغار يهاجمونها من الخلف، فيما دخل الأبناء الكبار في اشتباك مع والدهم وحاولوا إبعاده.

وقالت إنها لم تشاهد طليقة زوجها أثناء المشاجرة، لكنها فوجئت بسكب قهوة ساخنة على وجهها، ما تسبب بإصابتها بحروق، قبل أن تتعرض للضرب والسحب من شعرها، بحسب روايتها.

وأضافت أن حسام حسن لم يتمكن من الفصل بين الطرفين، مشيرة إلى أن أطفالها الصغار تعرضوا أيضًا للضرب خلال الواقعة.

وأوضحت أنها عادت إلى غرفتها بعد المشاجرة، ثم توجهت إلى البحر برفقة أطفالها واتصلت بالشرطة، لكنها قررت لاحقًا عدم تقديم بلاغ رسمي، واكتفت بالقول: "حسبي الله ونعم الوكيل".





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- خناقة شوارع بين زوجة حسام حسن المدير الفنى للمنتخب القومى دينا مرشدى و شهرتها "دان آدم" و أولاد حسام من زوجته الأولى فى أحد الكافيهات فى المشاية ببورتو مارينا

حيث كانت دينا و حسام لسه راجعبن من حفلة نمبر١



- دان زوجة العميد اشتبـكت بالأيدي مع أولاد حسام من زوجته الأولى… pic.twitter.com/o7OlFXlVKQ