فنانة معتزلة تثير الجدل بتصريحها عن الحجاب.. هذا ما قالته

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وخلال استضافتها في برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية ، أوضحت شهيرة أن وصفها بالمحجبة لا يعبّر عن موقفها الحالي، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا بين ارتداء ملابس محتشمة وبين الالتزام بالحجاب وفق الضوابط التي تراها.وقالت شهيرة: "أنا ست محتشمة ولست محجبة"، موضحة أن اختيارها للملابس المحتشمة لا يعني أنها تعتبر نفسها محجبة.وأشارت الفنانة المصرية إلى أن الحجاب، من وجهة نظرها، يرتبط بمجموعة من الشروط والضوابط الفقهية والشرعية، معتبرة أن إطلالاتها الحالية لا تنطبق عليها هذه الشروط بالكامل.ويأتي توضيح شهيرة بعد مسيرة طويلة ارتبط خلالها اسمها بالحجاب، إذ ابتعدت عن العمل الفني في بداية تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تعود لاحقًا إلى الظهور الإعلامي، مع حرصها على اختيار إطلالات وصفتها بالمحتشمة.وخلال اللقاء، تطرقت شهيرة أيضًا إلى جوانب من حياتها الخاصة، ولا سيما علاقتها بزوجها الفنان الراحل ، مشيرة إلى أنها تعرضت في بعض الأحيان لانتقادات بسبب زواجها منه.وقالت: "أحيانًا أتعرض للهجوم لمجرد أني تزوجت محمود ياسين"، في إشارة إلى الانتقادات التي رافقت حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية.وجاء ظهور شهيرة بالتزامن مع تكريمها ضمن فعاليات التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، تقديرًا لمسيرتها الفنية وما قدمته خلال سنوات عملها في المجال الفني.