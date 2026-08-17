هل هي لبنانية؟ صور زوجة روبرتو كارلوس تشعل الانترنت!

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وبدأ تداول اللقطات في 25 ، بعدما أقام الزوجان احتفالاً عائلياً خاصاً حضره عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، وتخللته موسيقى مغربية ومراسم زواج بطابع .أما زواج كارلوس والطاهري، فأُعلن منذ مطلع كانون الثاني 2026، ما يعني أن الجديد هو انتشار صور الاحتفال عربياً، وليس وقوع الزواج.وكان برنامج "فييستا" على شبكة "تيليسينكو" قد كشف في يناير أن كارلوس والطاهري تزوجا خلال مراسم خاصة بعيدا عن .وفي ظهور لاحق، قدم نجم السابق الطاهري إلى الجمهور قائلا: "أقدم لكم زوجتي.. امرأة رائعة جلبت الكثير من السعادة إلى حياتي، وسيدة أعمال عظيمة".وذكرت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية سابقا، أن الزوجين اضطرا إلى إلغاء شهر العسل واحتفال أكبر كان مخططا له، بعد خضوع كارلوس لتدخل طبي عاجل بسبب انسداد في أحد شرايين القلب.تعمل سهيلة الطاهري في إدارة أعمال الرياضيين والمشروعات المرتبطة بكرة القدم، وبدأت علاقتها بكارلوس في إطار مهني قبل أن تتحول إلى ارتباط شخصي.وقالت الطاهري في مقابلة مع برنامج "فييستا": "لم أكن أعرف حتى من يكون في البداية. بدأنا علاقة مهنية، لكنه كان شخصا قريبا للغاية".وتقدمها المصادر الإسبانية والبرازيلية باعتبارها سيدة أعمال إسبانية من أصول مغربية، أما وصفها بأنها "مغربية لبنانية"، الذي تكرر في حسابات ومواقع عربية، فلم يظهر له حتى الآن مصدر أولي واضح.وبذلك لا تمثل الصور المتداولة كشفا عن زواج جديد، بل موجة عربية متأخرة لاحتفال أقيم في يوليو، بعد أشهر من إعلان ارتباط كارلوس والطاهري رسميا.