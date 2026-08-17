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فنون ومشاهير

هل هي لبنانية؟ صور زوجة روبرتو كارلوس تشعل الانترنت!

Lebanon 24
17-08-2026 | 15:26
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هل هي لبنانية؟ صور زوجة روبرتو كارلوس تشعل الانترنت!
هل هي لبنانية؟ صور زوجة روبرتو كارلوس تشعل الانترنت! photos 0
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أعادت صفحات عربية نشر صور زفاف نجم البرازيل وريال مدريد السابق روبرتو كارلوس وسيدة الأعمال سهيلة الطاهري، باعتبارها تعود إلى زواج أُقيم خلال الساعات الماضية، إلا أن الصور ليست حديثة.
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وبدأ تداول اللقطات في 25 تموز، بعدما أقام الزوجان احتفالاً عائلياً خاصاً حضره عدد محدود من الأقارب والأصدقاء، وتخللته موسيقى مغربية ومراسم زواج بطابع إسلامي.

أما زواج كارلوس والطاهري، فأُعلن منذ مطلع كانون الثاني 2026، ما يعني أن الجديد هو انتشار صور الاحتفال عربياً، وليس وقوع الزواج.
بدأ تداول الصور علنا في 25 يوليو الماضي


 وكان برنامج "فييستا" على شبكة "تيليسينكو" الإسبانية قد كشف في يناير أن كارلوس والطاهري تزوجا خلال مراسم خاصة بعيدا عن وسائل الإعلام.

وفي ظهور لاحق، قدم نجم ريال مدريد السابق الطاهري إلى الجمهور قائلا: "أقدم لكم زوجتي.. امرأة رائعة جلبت الكثير من السعادة إلى حياتي، وسيدة أعمال عظيمة".

وذكرت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية سابقا، أن الزوجين اضطرا إلى إلغاء شهر العسل واحتفال أكبر كان مخططا له، بعد خضوع كارلوس لتدخل طبي عاجل بسبب انسداد في أحد شرايين القلب.
Real Madrid legend Roberto Carlos, 51, 'is sleeping at the club's training ground as he divorces his wife and mother of two of his ELEVEN children amid bitter battle for £133m fortune' |


من هي سهيلة الطاهري؟

تعمل سهيلة الطاهري في إدارة أعمال الرياضيين والمشروعات المرتبطة بكرة القدم، وبدأت علاقتها بكارلوس في إطار مهني قبل أن تتحول إلى ارتباط شخصي.

وقالت الطاهري في مقابلة مع برنامج "فييستا": "لم أكن أعرف حتى من يكون في البداية. بدأنا علاقة مهنية، لكنه كان شخصا قريبا للغاية".

وتقدمها المصادر الإسبانية والبرازيلية باعتبارها سيدة أعمال إسبانية من أصول مغربية، أما وصفها بأنها "مغربية لبنانية"، الذي تكرر في حسابات ومواقع عربية، فلم يظهر له حتى الآن مصدر أولي واضح.

وبذلك لا تمثل الصور المتداولة كشفا عن زواج جديد، بل موجة عربية متأخرة لاحتفال أقيم في يوليو، بعد أشهر من إعلان ارتباط كارلوس والطاهري رسميا.
 
 
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