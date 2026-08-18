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فنون ومشاهير

بعد ضجة الفيديوهات الأخيرة.. بيان من "دكتور فود" وهكذا برر ما فعله مع "شروق" (فيديو)

Lebanon 24
18-08-2026 | 04:47
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بعد ضجة الفيديوهات الأخيرة.. بيان من دكتور فود وهكذا برر ما فعله مع شروق (فيديو)
بعد ضجة الفيديوهات الأخيرة.. بيان من دكتور فود وهكذا برر ما فعله مع شروق (فيديو) photos 0
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بعد الضجة التي أثارها مدوّن الطعام جورج ديب المعروف بـ "دكتور فود" وطلاقه من صانعة المحتوى شروق "صان شاين" وكشفها مؤخرا عن تعرضها لعنف أسري لسنوات على يده، وانتشار فيديوهات توّثق الأمر، أصدر "دكتور فود" بيانا جديدا نشره على صفحته على "فيسبوك". 
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وقال دكتور فود في البيان: "ببداية رحلتي على السوشيال ميديا، كان عندي حلم واحد: إثبات إنو أي مشروع لبناني بيقدر يوصل للعالم. بهالطريق تعبت وبنيت اسم دكتور فود من الصفر، لحد ما صار براند معروف بلبنان والوطن العربي. بعدها دخل شخص إلى حياتي، وكنت مفكر إنو كل المشاكل سببها الغيرة أو ضغط الحياة. لذلك كنت دايمًا اختار اصلّح وأسكت، كرمال عيلتي وولادي، وأكمل شغلي. "

وأضاف: "مع مرور الوقت، اكتشفت إنو الواقع كان أصعب وأعمق بكتير مما كنت متخيل. خسرت سنوات من التعب، وتأثرت حياتي الشخصية وشغلي وسمعتي. اليوم، ما بدي حاكم حدا عبر السوشيال ميديا، ولا بدي ادخل بسجالات. عندي رواية كاملة، وعندي مستندات ووثائق، رح قدمها للقضاء المختص لأنه هو المكان الوحيد اللي لازم تظهر فيه الحقيقة. كل اللي بطلبه منكم هو ما تحكموا على أي إنسان من فيديو واحد أو مقطع مجتزأ. الحقيقة دائمًا أكبر من اللي بينعرض على الشاشة. أنا أولويتي ولادي، ومستقبلهم، واسترجاع اسمي اللي بنيته بتعب سنين. أنا واثق إنو الحقيقة رح تظهر بالطريقة الصحيحة، وبالوقت الصحيح". 

وتأتي هذه الأحداث بعد فترة وجيزة من صدور حكم قضائي غيابي صارم عن محكمة جنايات جبل لبنان، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج ديب ومجموعة من المتهمين الآخرين، استناداً إلى المادة 150 من قانون المخدرات في قضية تتعلق بتصنيع وتصدير المواد المخدّرة. كما تضمن القرار القضائي فرض غرامة مالية قدرها مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية على كل محكوم، مع اتخاذ إجراءات صارمة شملت تجريد المحكومين غيابياً من حقوقهم المدنية.
 
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