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فنون ومشاهير

بعد عودتهما.. زوج إعلامية شهيرة يفاجئها بـ"فيراري" حمراء تتجاوز قيمتها 420 ألف دولار (صور)

Lebanon 24
18-08-2026 | 15:32
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بعد عودتهما.. زوج إعلامية شهيرة يفاجئها بـفيراري حمراء تتجاوز قيمتها 420 ألف دولار (صور)
بعد عودتهما.. زوج إعلامية شهيرة يفاجئها بـفيراري حمراء تتجاوز قيمتها 420 ألف دولار (صور) photos 0
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فاجأ الدكتور والمهندس إبراهيم العلي زوجته، الإعلامية والمؤثرة الكويتية نهى نبيل، بهدية فاخرة احتفالاً بعودتهما إلى حياتهما الزوجية بعد فترة قصيرة من الانفصال، إذ أهداها سيارة "فيراري بوروسانغوي"باللون الأحمر.

وشاركت نهى متابعيها عبر "إنستغرام" مجموعة من المقاطع التي استعرضت فيها سيارتها الجديدة، وعلّقت بطريقة لافتة: "من يحتاج إلى خاتم عندما يكون بإمكانه إهداؤك فيراري؟"، في إشارة إلى الهدية التي تلقتها من زوجها بمناسبة المصالحة وبدء صفحة جديدة بينهما.

ووجّهت نهى الشكر إلى شركة "فيراري" وفريق الزياني للسيارات، معربة عن سعادتها بتحقيق حلمها بامتلاك السيارة التي لطالما رغبت فيها.

وتُعد "فيراري بوروسانغوي" من أبرز سيارات الشركة الإيطالية، ويبدأ سعرها في السوق الأميركية من أكثر من 420 ألف دولار، فيما قد تتجاوز قيمة بعض النسخ المزوّدة بإضافات وتجهيزات خاصة حاجز نصف مليون دولار.
 
وتأتي الهدية بعد أسابيع من إعلان نهى عودتها إلى إبراهيم العلي، عقب فترة من الانفصال أثارت اهتماماً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نهى قد كشفت في وقت سابق أن زوجها اقترح عليهما الابتعاد لمدة ستة أشهر، بدلاً من التسرع في اتخاذ قرار الطلاق، في وقت كانت تميل فيه إلى إنهاء العلاقة سريعاً.

وخلال فترة الابتعاد، أوضحت نهى أنها أدركت مدى صعوبة استمرار حياتها من دونه، مشيرة إلى أن هذا الشعور كان متبادلاً بينهما.

وقبل انتهاء المهلة التي اتفقا عليها، فاجأها إبراهيم بطلب العودة خلال احتفاله بعيد ميلاده، لتبدأ علاقتهما من جديد، قبل أن تتوّج المصالحة بهدية "فيراري" الفاخرة، التي سرعان ما أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعي نهى على مواقع التواصل الاجتماعي.


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