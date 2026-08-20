تفاصيلها طيّ الكتمان حتى أمام أفراد عائلته.. هذا ما قاله فنان لبناني عن وصيته بعد رحيله

كشف الفنان اللبناني عن تحضيره عملًا غنائيًا خاصًا سيُطرح بعد وفاته، مشيرًا إلى أنه وضعه ضمن وصيته وأبقى تفاصيله طيّ الكتمان، حتى أمام أفراد عائلته.

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وخلال حلوله ضيفًا على برنامج "شربل يستقبل" عبر CNN Arabic، أوضح أنه كتب ولحّن الأغنية بنفسه، على أن يتم تنفيذ وصيته بشأنها بعد رحيله.



وعن السياسة، أشار إلى أنه تلقى سابقًا عروضًا للترشح إلى وتولي منصب وزاري، لكنه اختار عدم دخول هذا المجال، مفضلًا العمل في الاستشارات السياحية، انطلاقًا من إيمانه بأن الفن يوحّد الناس، بينما قد تؤدي السياسة إلى تفرقتهم.

كما تحدث عن قراره الاستمرار في رغم القلق الذي يبديه أطفاله حيال ، منتقدًا في الوقت نفسه ما وصفه بدور الإعلام في تعزيز الانقسامات الطائفية.