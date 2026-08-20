فنانة لبنانية اصبحت على "القائمة السوداء" لمهرجان قرطاج.. ما القصّة؟

قررت إدارة مهرجان الدولي في وضع الفنانة إليسا على " "، وشطب اسمها من قائمة الفنانين المرشحين للمشاركة في الدورات المقبلة، على خلفية الجدل الذي أثارته واقعة الكوفية خلال حفلها الأخير.

وجاء القرار بعد إعادة إليسا الكوفية الفلسطينية إلى الجمهور، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة في تونس، وسط انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي واستياء داخل ووزارة .

وكان مقطع فيديو من الحفل قد أظهر أحد الحاضرين وهو يقدم الكوفية لإليسا أثناء غنائها على المسرح، قبل أن تعيدها الفنانة باتجاه الجمهور بدلًا من ارتدائها.

وطالب عدد من المتابعين إليسا بالاعتذار وتوضيح موقفها من الواقعة، إلا أنها لم تصدر اعتذارًا بشأنها.