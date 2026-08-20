فنانة لبنانية اصبحت على "القائمة السوداء" لمهرجان قرطاج.. ما القصّة؟

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قررت إدارة مهرجان قرطاج الدولي في تونس وضع الفنانة اللبنانية إليسا على "القائمة السوداء"، وشطب اسمها من قائمة الفنانين المرشحين للمشاركة في الدورات المقبلة، على خلفية الجدل الذي أثارته واقعة الكوفية الفلسطينية خلال حفلها الأخير.
وجاء القرار بعد إعادة إليسا الكوفية الفلسطينية إلى الجمهور، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة في تونس، وسط انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي واستياء داخل إدارة المهرجان ووزارة الشؤون الثقافية التونسية.
وكان مقطع فيديو من الحفل قد أظهر أحد الحاضرين وهو يقدم الكوفية لإليسا أثناء غنائها على المسرح، قبل أن تعيدها الفنانة باتجاه الجمهور بدلًا من ارتدائها.
وطالب عدد من المتابعين إليسا بالاعتذار وتوضيح موقفها من الواقعة، إلا أنها لم تصدر اعتذارًا بشأنها.