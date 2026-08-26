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فنون ومشاهير

أبرزها ديو مع فنانة لبنانية.. مفاجآت ألبوم كاظم الساهر الجديد

Lebanon 24
26-08-2026 | 10:52
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أبرزها ديو مع فنانة لبنانية.. مفاجآت ألبوم كاظم الساهر الجديد
أبرزها ديو مع فنانة لبنانية.. مفاجآت ألبوم كاظم الساهر الجديد photos 0
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يستعد الفنان كاظم الساهر لطرح ألبومه الغنائي الجديد غدًا، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأغنيات، بينها عدد من القصائد الغزلية التي يقدمها بأسلوبه المعروف.
 
وقالت مصادر في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية مصرية إن الألبوم الجديد يضم باقة متنوعة من الأغنيات التي تجمع بين اللهجتين العراقية والخليجية، مع الحفاظ على الهوية الفنية لكاظم الساهر، التي تمزج بين القصائد الفصحى والألوان الشعبية الراقية. 
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ويتعاون كاظم الساهر ضمن الألبوم في ديو غنائي مرتقب مع فنانة لبنانية شابة، في تجربة تجمع بين صوتيهما، ومن المقرر أن يقدم الألبوم جانبًا متنوعًا من الاختيارات الغنائية والموسيقية التي يقدمها الساهر.

وفي سياق آخر، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إعلانًا عن حفل غنائي يجمع الفنان كاظم الساهر والفنانة أصالة، وسط تساؤلات من الجمهور حول إمكانية اجتماعهما معًا في حفل مرتقب.
 
وكشف مصدر لوسائل إعلام محلية مصرية حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن الإعلان المتداول عن الحفل وهمي وغير صحيح، ولا يوجد حاليًا أي حفل يجمع كاظم الساهر وأصالة في الموعد أو المكان المذكورين في الإعلان.

وأوضح المصدر أن كاظم الساهر لا يمانع فكرة الاجتماع مع أصالة في حفل غنائي، مؤكدًا احترامه لها وتقديره لجميع الفنانين، لكنه أشار إلى أنه لم تتواصل معه أي جهة رسمية حتى الآن بشأن إقامة حفل يجمعهما خلال الفترة المقبلة. (العين) 
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