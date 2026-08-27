مذيعة سابقة تقرّ بقتل والدتها طعنًا.. وتفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات!

أقرت مذيعة أميركية سابقة بذنبها في قتل والدتها البالغة 80 عامًا طعنًا داخل منزلهما في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، في جريمة وقعت صباح يوم "الهالوين" العام الماضي، وكشفت وثائق القضية تفاصيل صادمة عنها.

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واعترفت أنجيلين موك، المذيعة السابقة في قناة "KTVI Fox 2" بمدينة ، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بحق والدتها أنيتا آفرز، على أن يصدر الحكم النهائي بحقها في 5 تشرين الأول المقبل، وفق صحيفة "إندبندنت".

وعُثر على آفرز قرابة الساعة 7:50 صباحًا مصابة بطعنات عدة في الوجه والرقبة والجذع والذراعين. ونُقلت إلى المستشفى، لكنها توفيت بعد أقل من ساعة متأثرة بإصابتها.

وبحسب وثائق المحكمة، قالت موك للشرطة إنها دخلت غرفة والدتها فجرًا ووجدتها تشحذ السكاكين، قبل أن تهاجمها في أنحاء المنزل وهي "تنفث السموم". وزعمت أن من حصولها على فرصة عمل جديدة كانت سببًا في قتلها.

وخلال التحقيق، شوهدت موك تتحدث إلى نفسها وتصف والدتها بـ"الشيطان"، مرددة أنها كانت ستقتلها مرارًا حتى تعود إليها "والدتها الحقيقية".

وكشف زوج الضحية، آفرز، أن موك شُخصت سابقًا باضطراب ثنائي القطب، قبل تعديل التشخيص لاحقًا إلى "اضطراب فصامي وجداني".



وأشار إلى أنها كانت شديدة القرب من والدتها، وملتزمة بتناول أدويتها، فيما انتهت مسيرتها كمذيعة بعد حادثة مرتبطة بالكحول.

وكانت سيدجويك قد قضت في كانون الثاني الماضي بعدم أهلية موك للمثول أمام المحكمة، قبل أن تعكس القرار في نهاية ، ما سمح باستكمال الإجراءات القضائية.

وأقرت موك بذنبها خلال جلسة استماع للأدلة، فيما حددت المحكمة 5 تشرين الأول موعدًا للنطق بالحكم.