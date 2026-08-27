بعد إلغاء حفل قرطاج.. أول رد من آمال ماهر

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علقت الفنانة على إلغاء حفلها الذي كان مقررًا ضمن فعاليات في ، موضحة أنها فوجئت بالأخبار المتعلقة بتأجيل الحفل أو إلغائه، إلى جانب حذف الإعلان الخاص به من موقع التذاكر دون الرجوع إليها أو إلى إدارة أعمالها.وأعربت الفنانة المصرية آمال ماهر عن محبتها الكبيرة وتقديرها للشعب ، مؤكدة أنها كانت تتمنى لقاء جمهورها في تونس مجددًا، كما أوضحت أن قرار إقامة الحفل أو إلغائه لا يقع ضمن صلاحياتها في الوقت الحالي.وقالت آمال ماهر في بيان لها بشأن إلغاء الحفل: «فوجئنا بالأخبار سواء بالتأجيل أو الإلغاء لحفل ، وحذف الإعلان من موقع التذاكر دون الرجوع لي أو لإدارة أعمالي، رغم إلحاح الطرف الآخر على إقامة الحفلات».وأضافت: «هناك حفلات تم حذفها من موقع التذاكر أو إلغائها، واختفاء الطرف الآخر المتفق معه، دون أسباب واضحة».وتطرقت الفنانة إلى علاقتها بالجمهور التونسي، مؤكدة تقديرها ومحبتها له، وقالت في البيان: «من ناحيتي بحترم الجمهور التونسي، وكنت أتمنى أكون معاهم زي 2024 في مسرح قرطاج الأثري، بحفلة كاملة العدد مع الجمهور التونسي المحترم».وأوضحت آمال ماهر أنها لا تستطيع تقديم وعد للجمهور التونسي بشأن إقامة الحفل، لافتة إلى أن الأمر خارج نطاق سيطرتها، وقالت: «ولا أملك وعد للجمهور التونسي بشيء لأن الموضوع مش بإيدي».