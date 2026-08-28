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فنون ومشاهير

شائعة وفاة الفنان فضل شاكر تنتشر.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
28-08-2026 | 00:55
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شائعة وفاة الفنان فضل شاكر تنتشر.. ما حقيقتها؟
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انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان فضل شاكر، وذلك بعد الأخبار التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول تدهور حالته الصحية.
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ومع انتشار شائعة الوفاة، نفى إياد النقيب، مدير أعمال شاكر، بشكل قاطع ما يتم تداوله، مؤكداً أن أخبار وفاته عارية تماماً عن الصحة ولا أساس لها.

ودعا النقيب إلى عدم تداول هذه الأخبار أو إعادة نشرها، مشدداً على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق والبلبلة بين جمهور فضل شاكر ومحبيه.

وتأتي هذه الشائعات بعد أسابيع من التطورات التي شهدها ملف شاكر، إذ أُخلي سبيله في تموز الماضي، قبل أن تقرر المحكمة العسكرية رفع منع السفر عنه.

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