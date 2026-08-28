شائعة وفاة الفنان فضل شاكر تنتشر.. ما حقيقتها؟

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انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية عبر عن وفاة الفنان ، وذلك بعد الأخبار التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول تدهور حالته الصحية.ومع انتشار شائعة الوفاة، نفى النقيب، مدير أعمال شاكر، بشكل قاطع ما يتم تداوله، مؤكداً أن وفاته عارية تماماً عن الصحة ولا أساس لها.ودعا النقيب إلى عدم تداول هذه الأخبار أو إعادة نشرها، مشدداً على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق والبلبلة بين جمهور فضل شاكر ومحبيه.وتأتي هذه الشائعات بعد أسابيع من التطورات التي شهدها ملف شاكر، إذ أُخلي سبيله في الماضي، قبل أن تقرر رفع منع السفر عنه.