بالفيديو... مراسلة "الجديد" تعرّضت لحادث سير: "كسر عليي وعبا بسيارتي"

أعلنت مراسلة "الجديد" ألين حلاق، عن تعرّضها لحادث سير في 23 آب.

ونشرت حلاق فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" لحادث السير، وقالت: "هلق بعد كم يوم ومن بعد ما فقت من الصدمة بدي احكي لان طرق لبنان صارت طرق موت اكتر من اي وقت مضى والسائقين البلا ضمير صاروا اكتر مما بتتخايلوا".

وأضافت: "بعدني كل ما بتذكّر الحادث، بقول الحمد لله إنو أمي وأختي وبناتها بعدن بخير… لأن سائق متهوّر وسكران، ما لازم يكون أصلًا ورا دريكسون، كان ممكن يحوّل لحظة عادية من حياتنا لمأساة. عادي كسر عليي عادي عبا بسيارتي وانا معي جيب عادي امي تأذت عينها واختي انفتح جبينا ودمها عبا الطريق، عادي اجوا اخدوه وفكر انو ظمط وانو ما عرفت مين هو ، بس خبروه انا عرفتو وما رح يهرب رح طالو والبوست التاني رح اذكر اسمه".

وتابعت: "يا ريت كل إنسان يعرف إنو ورا كل سيارة في أرواح، في أمّهات وأولاد وعائلات… والتهوّر مع السكر مش شطارة، جريمة ممكن تقتل إنسان. وأنا ما رح خلّي هالموضوع يمرّ، والقانون رح ياخد مجراه".