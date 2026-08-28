بعد 16 عامًا.. ممثلة شهيرة تكشف سبب غيابها وهذا ما أعلنته

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الممثلة

وأوضحت الكيلاني في تصريحات صحافية أنها علمت بانتشار شائعة وفاتها، لكنها فضّلت تجاهلها وعدم الدخول في جدل عبر منصات التواصل، معتبرة أن مثل هذه النقاشات لا تستحق الاهتمام.وأكدت أنها لا تعاني أي مشكلات صحية حاليًا، وتقضي معظم وقتها مع أبنائها، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن الظهور الإعلامي، خصوصًا في ظل عدم ارتباطها بعمل فني جديد.وكشفتالمصرية أنها ابتعدت عن التمثيل منذ نحو 16 عامًا، موضحة أنها لم تتلقَّ خلال الفترة الأخيرة عروضًا تراها مناسبة، كما رفضت سابقًا بعض الأدوار الهامشية التي لم تجد فيها قيمة فنية، حفاظًا على مسيرتها ومكانتها التي بنتها من خلال أعمال سينمائية ودرامية بارزة.وشددت الكيلاني على أنها لا تريد العودة إلى الشاشة لمجرد إنهاء فترة الغياب، بل تبحث عن دور يحمل قيمة حقيقية ويليق بتاريخها الفني الممتد لأكثر من أربعة عقود.وأضافت أن أبناءها شجعوها على رفض بعض العروض التي لا تناسبها، ونصحوها بعدم العودة إلى التمثيل لمجرد الظهور، مؤكدة أن التقدير الحقيقي لمسيرتها يبقى العامل الأهم بالنسبة إليها لاتخاذ قرار العودة إلى الفن.